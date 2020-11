Inglaterra conquista el Seis Naciones

La selección de rugby de Inglaterra conquistó este sábado el Seis Naciones después de imponerse a Italia (5-34) y gracias a la victoria de Francia sobre Irlanda (35-27), la cual también aspiraba al título en el último encuentro.

El XV de la Rosa logró su primer título desde 2017 con mucho suspense y el favor galo, que en el último resultado del torneo sirvió el título a los ingleses y se lo quitó a su rival (35-27). El prestigioso torneo, descolocado en el calendario como tantos otros eventos deportivos por la pandemia de coronavirus, se decidió siete meses después, pero con una tensión digna del Seis Naciones.

Los de Eddie Jones cumplieron primero contra Italia, en un triunfo con bonus y 5-34. En París, 'Les Bleus' tenían también una mínima opción de título, ganar por bonus y 31 puntos a una Irlanda que comenzó por delante en los primeros intercambios (7-10). Al XV del Trébol le hacía falta una victoria por seis puntos, pero se desinfló poco a poco hasta la derrota.

A season like no other, a Championship like no other...



Congratulations to 2020 #GuinnessSixNations champions, @EnglandRugby! ������ pic.twitter.com/xwfeU5sfxP