Infantino pide "presionar con respeto, pero contundentemente" para que Irán abra sus estadios a las mujeres

MILÁN (ITALIA), 22 (Reuters/EP)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recordó este domingo que deben "presionar con respeto, pero de manera fuerte y contundente", para que las mujeres puedan acudir con total normalidad a los partidos de fútbol en Irán, aprovechando que el país parece empezar a tomar un cambio de rumbo en esta prohibición.

El pasado jueves, el Gobierno iraní anunció que permitirá que las mujeres entren en los estadios de fútbol, aunque de momento lo está limitando para ver partidos de la selección masculina de fútbol.

"Necesitamos tener a las mujeres yendo a los estadios, necesitamos presionar por esto con respeto, pero de una manera fuerte y contundente, no podemos esperar más. Nos han asegurado, que en el próximo partido internacional de Irán, se permitirá a las mujeres entrar al estadio", señaló Infantino en una conferencia sobre fútbol femenino en Milán (Italia), sede este lunes de la gala de los premios 'The Best'.

Para el dirigente, esta decisión de las autoridades iraníes "es algo muy importante". "En 40 años no ha sucedido, con un par de excepciones, pero es importante moverse al siguiente nivel y al siguiente escenario", indicó.

La FIFA dijo este sábado que trabajaría con la Federación Iraní para desarrollar planes para que las mujeres acudan también a los partidos de fútbol de la liga local.

Esta decisión se ha producido después de que Sahar Khodayari, conocida como la 'Chica Azul' por los colores de su equipo favorito en Irán, el Esteghlal, falleciese en el hospital después de autoinmolarse en el exterior de un tribunal ante el temor de ser encarcelada por seis meses por haber acudido a un partido disfrazada como un hombre.

Las mujeres iraníes tienen prohibido estar en las gradas de los estadios de partidos masculinos desde después de la revolución islámica de 1979, con las extranjeras teniendo un acceso limitado. Los primeros signos de cambio en esta medida se produjeron cuando un grupo de mujeres pudo presenciar el partido de vuelta de la Liga de Campeones asiática celebrado en Teherán y al que acudió el propio Infantino.