Iceta confía en un acuerdo para presentar candidatura a los JJOO de Invierno

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha manifestado este jueves su confianza en que "finalmente se llegará a un acuerdo" para presentar una candidatura española a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pese al desencuentro entre Aragón y Cataluña.

Iceta, que ha visitado el Museo Dalí de Figueres (Girona), ha respondido a preguntas sobre este asunto, después de que el presidente aragonés, Javier Lambán, rechazase la propuesta técnica del Comité Olímpico Español (COE) por apreciar desequilibrio en el reparto de pruebas.

El ministro espera que haya finalmente un acuerdo "porque el Pirineo se lo merece, hay pocas oportunidades de desarrollo sostenible y un acontecimiento de esta naturaleza es muy bueno para Barcelona, Cataluña, Aragón y toda España".

Miquel Iceta aspira a presentar finalmente una candidatura "que debe ser muy potente desde el punto de vista técnico, profesional, muy solvente y que debe ser también muy acordada institucionalmente".

Iceta ha recordado que deberán competir con otras candidaturas y que, para ganar, tendrán que presentar "la mejor, la más acompañada, la más acordada y será un proceso que seguramente todavía tardará unas semanas", aunque confía "en que acabará muy bien".

"Espero que las pequeñas discrepancias que aparecen de camino no obstaculicen el objetivo final, que es el de todos, de presentar una candidatura ganadora", ha añadido.

Respecto a la consulta sobre el proyecto olímpico que la Generalitat planea realizar en algunas comarcas pirenaicas, el ministro se ha preguntado "¿Por qué no en Barcelona, que también se harán cosas de los Juegos? ¿O Zaragoza?".

"No soy muy partidario, pero soy muy respetuoso con las decisiones de las administraciones y yo busco el acuerdo y no me interesa nada subrayar las diferencias, sino subrayar la gran unidad por el objetivo de conseguir la candidatura y, por tanto, todo lo demás desde mi punto de vista es absolutamente secundario", ha concluido.