Ibrahimovic: "La estatua ha desaparecido, pero mi historia permanecerá siempre"

El jugador del AC Milan Zlatan Ibrahimovic aseguró que no está molesto porque hayan retirado la estatua que permanecía en las afueras del estadio de Malmoe, su primer club, porque su historia como futbolista "permanecerá siempre".

"Es una pena. Quieren atención y quieren que los medios escriban sobre eso: están a un nivel de guardería, pero yo soy más grande que todo esto", dijo el delantero sueco después de que dicha estatua fuese destrozada por un grupo de seguidores del Malmoe a finales de 2019.

"Es triste", aseguró en declaraciones a 'Dplay' de Eurosport. "La estatua era lo que era, pero haber desaparecido no significa que mi historia desaparezca. Mi historia se queda para siempre", añadió Ibrahimovic, que ha generado esta polémica después de haberse convertido en inversor del Hammarby, un club rival de Malmoe.

'Ibra' adquirió el 25% de la entidad y a algunos seguidores del Malmoe no les gustó la idea. El ex del FC Barcelona también se defendió de esto. "He dado a ese club 10 millones de euros", explicó en relación al derecho de formación FIFA por ser su club de origen y jugar antes de cumplir los 21 años.

Preguntado si le gustaría ver una nueva estatua en el futuro, el delantero del AC Milan dijo que no. "Lo que pasó, pasó, ahora no es importante para mí. Hoy en día hay cosas más grandes, hablamos de la salud del mundo. Esta estatua no significa nada en el contexto actual. Sé lo que hice y a lo que contribuí", agregó 'Ibra', de 38 años.

Por último, en relación a la vuelta a la actividad, el ariete desconoce qué pasará a partir de ahora. Su contrato finaliza el 30 de junio con los 'rossoneros'. "Tengo un contrato con el Milan en este momento y tenemos que ver cómo terminan las cosas allí, si terminan", indicó.

"Aún no hay decisiones oficiales. He dicho siempre que quiero jugar al fútbol el mayor tiempo posible y nunca sabes lo que pasará en el futuro. Soy un tipo que quiere entregarse y no quiero seguir jugando sólo por ser quien soy (...)", finalizó Ibrahimovic.