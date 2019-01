Ibai Gómez: "Me ha costado muchísimo tomar esta decisión"

El jugador Ibai Gómez ha asegurado este jueves tras hacerse oficial que deja el Deportivo Alavés para firmar por el Athletic Club hasta 2022, tras el traspaso alcanzado entre ambos clubes, que le ha costado "muchísimo" aceptar la oferta de los 'leones'.

"Hoy mi camino toma un nuevo rumbo y me ha costado muchísimo tomar esta decisión. Nací siendo un hombre de fútbol y lo seré toda la vida. Por eso cuando surgió esta situación, la simple idea de decir adiós al 'Glorioso' hacía que se me saltaran las lágrimas", señaló.

En una comparecencia sin preguntas, en la que simplemente leyó una carta, el de Santutxu aseguró que dice adiós a un Alavés que le ha hecho "volver a disfrutar" del fútbol.

"El Alavés ha sido mi vida a lo largo de estas dos temporadas y media, me he entregado y esforzado cada día al máximo. He aprendido, he reído, he llorado, he gritado y he disfrutado como un niño. Gracias", manifestó.

Dentro de sus agradecimientos destacó la figura del director deportivo del Alavés. "Gracias a Sergio (Fernández) por llamarme aquel verano de 2016 para convencerme de que mi futuro estaba aquí, tenía razón. Gracias a la afición por hacerme llorar en la final de Copa pese a no levantar el título, sin vosotros no somos nada", se dirigió también a la afición.

"Gracias a Abelardo y a su equipo al completo, he tenido la suerte de tener grandes entrenadores, incluso de ser yo mismo entrenador de chavales, ojalá algún día pueda ser capaz de transmitir como lo haces tú, míster. Trabajar a tus órdenes ha sido un auténtico placer, eres gran entrenador y mejor persona", se sinceró a su hasta ahora entrenador.

"Por supuesto gracias a todos mis compañeros, aquí he forjado amistades que sé que durarán para siempre y eso no hay goles que lo superen, ni siquiera el 'hat-trick' de Girona", apuntó el centrocampista.

En cuanto a los motivos de su marcha, explicó que le habría gustado que su etapa en el Alavés fuese "mucho más larga". "Por distintas circunstancias esto no ha sido posible. Aunque idílicamente me hubiera gustado terminar la temporada aquí, ambas partes decidimos que lo mejor era marcharme ahora", expresó.

"Tuve la oportunidad de marcharme el invierno pasado pero no podía dejar al equipo en una situación tan difícil, y no os imagináis lo que me alegro de no haberlo hecho. Hoy me despido de un equipo en 'Champions', quiero veros jugar en Europa, chavales", pidió a sus compañeros.

"Parte de mi corazón será siempre albiazul, os llevaré conmigo donde vaya y me sentiré eternamente orgulloso de formar parte de la historia de este club", sentenció Ibai Gómez.

Por su parte, el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, aseguró que se despide "con todos los honores" a Ibai Gómez. "Con su trabajo, compromiso, ilusión y generosidad ha formado parte de una de las páginas más bonitas e importantes de la historia de este club", destacó.

"Hace dos años y medio hablábamos de construir futuro y construir historia, y él como jugador y persona representa los valores de lo que significa el Deportivo Alavés. Reitero la gratitud a Ibai, esta es tu casa y siempre serás bienvenido, y uno de los nuestros", concluyó.