La IAAF rechaza la apelación de España por el toque de McLeod a Ortega en la final de los 110 vallas

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) no modificará ni repetirá la final de los 110 metros vallas de los Mundiales que se están disputando en Doha tras rechazar la apelación presentada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) por lo ocurrido con Orlando Ortega, que se quedó sin medalla tras ser obstaculizado por el jamaicano Omar McLeod a escasos metros de la línea de meta.

"Se ha presentado reclamación por lo ocurrido en la final de 110mv con Orlando Ortega. Quedamos a la espera del fallo del comité", informó la Federación que preside Raúl Chapado, que no tardó en presentar dicha queja por lo sucedido en el estadio Khalifa.

Ortega estaba remontando y tenía ganada la tercera posición, con opciones incluso de optar a más, pero el jamaicano Omar McLeod, campeón olímpico en Río 2016 y hasta este miércoles actual campeón del mundo se cayó y entorpeció su ritmo. "Me han robado la carrera, algo tiene que hacer la Federación Internacional", dijo el español al término de la prueba.

Sin embargo, la IAAF, como era de esperar, no tomó cartas en el asunto y rechazó las alegaciones de la RFEA. "El jurado de apelación de la IAAF ha desestimado la reclamación presentada por la RFEA. Con esto la final de 110 mv mantiene intacta su clasificación", anunció la federación española en su cuenta de Twitter.

"El Jurado de Apelación se reunió y, tras revisar las circunstancias de la carrera, reconoció que el atleta español fue obstaculizado. El Jurado concluyó, no obstante, que este tipo de incidentes no es infrecuente en pruebas de vallas. La apelación es denegada y el Jurado acepta la decisión del juez".

España reclamaba que se repitiera la final o bien que se le concediera al atleta español la medalla correspondiente al puesto que ocupaba en el momento del incidente (tercero según el escrito). El Jurado de Apelación resolvió en contra de la petición española y el resultado permanece: La victoria fue para el estadounidense Grant Holloway (13.10), seguido del ruso Sergey Shubenkov (13.15) y del francés Pascal Martinot-Lagarde (13.18.

Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Río 2016 por detrás, precisamente, de McLeod, terminó quinto con 13.30 y protestó con duras palabras. "Me parece un robo, una estafa. La IAAF tiene que hacer algo con este evento, porque no es la primera vez", declaró un airado Ortega tras la carrera.

"Me lo imagine, lo veía venir desde que me enteré que estaba al lado de él (McLeod). Yo sé que ellos son más rápidos que yo en las primeras tres vallas, pero también que soy más fuerte que ellos al final de la carrera", afirmó el español. "Y justo cuando empiezo a avanzar, a empujar, que me veo metido en las medallas, viene... y es que es evidente, si miras la repetición es evidente que se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar", describió.

Había precedentes de repetición de finales. Su estadístico Miguel Villaseñor cita concretamente el Mundial en pista cubierta de Toronto'93, donde se repitió la final femenina de 60 m vallas, y los Europeos al aire libre de Praga'78, donde se repitió la final de 100 m vallas

Sí hizo caso en cambio el jurado de apelación del organismo internacional a la apelación presentada por Polonia en la final de martillo al considerar que el húngaro Bence Halasz, que terminó tercero, había tocado el suelo fuera del círculo de lanzamiento en su primer intento, que le valió los 78.18 metros que le dieron el bronce.

El polaco Wojciech Nowicki finalizó cuarto con 77.69, pero los jueces concluyeron que había sufrido "desventaja" y decidieron conceder el bronce a ambos lanzadores "para ser justos con ambos atletas", indicó la web de la IAAF.