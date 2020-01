El hockey hielo suma dos oros para España en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno

Los españoles Eva Aizpurua, de 14 años, y Pablo González, de 15 años, han conseguido este miércoles dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, que se están celebrando en Lausana (Suiza), en la modalidad de equipos de hockey sobre hielo 3x3.

Aizpurua y González, con equipos compuestos por deportistas de diferentes nacionalidades, empezaron el pasado viernes su andadura en esta competición. Aizpurua lo hizo junto al equipo amarillo, que hasta llegar al oro ha cosechado cinco victorias y tres derrotas. Por su parte, González ha jugado en el equipo verde y ha ganado todos sus partidos excepto uno.

"Estoy superalegre, no me lo esperaba para nada. Íbamos a lucharlo y al final hemos ganado. Aquí hay mucho nivel, llegar a la final y ganar era muy difícil", ha comentado Aizpurua. Y luego González ha descrito como "intenso" el partido final por el título. "Ha sido un poco difícil comunicarnos entre los miembros del equipo, debido al idioma; pero ha estado muy bien, no me lo esperaba", ha añadido al respecto.

Incluso Júlia Tèrmens, componente del equipo marrón, ha quedado clasificada en la cuarta posición de esta modalidad. Y todo ello durante una jornada en la que Nil Llop ha quedado cuarto en la modalidad esprint de equipo mixto en patinaje de velocidad.

Mientras tanto, el equipo de Luisa María González ha terminado en la séptima posición y el de Carla Álvarez en el decimotercer lugar. El próximo jueves, a partir de las 11.30 horas, ambas velocistas disputarán la 'mass start'.