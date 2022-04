Hiddink pide "estar atento ante las fuerzas que puedan violar la democracia"

El entrenador holandés Guus Hiddink ha afirmado que hay que luchar contra la intolerancia y a favor de la libertad y estar atentos ante las fuerzas que puedan violar la democracia, al recibir este sábado el premio Guillem Agulló, otorgado por las Cortes Valencianas.

Hiddink ha sido galardonado por la decisión adoptada hace 30 años, el 9 de febrero de 1992 y cuando era entrenador del Valencia, de exigir la retirada de una pancarta con simbología nazi que se mostró en los prolegómenos del encuentro de Liga entre el equipo valenciano y el Albacete, en el estadio de Mestalla.

En su intervención al recibir el premio de manos del presidente de las Cortes, Enric Morera, ha afirmado que estaba más nervioso en un acto de estas características que en la banda de un campo de fútbol mientras dirigía un partido.

Me encuentro más tranquilo ante 60.000 forofos chillando que aquí, donde estoy un poco asustado, aunque para mi esposa y para mí es un orgullo haber sido invitados a este acto. Cuando me lo propusieron no dudé en venir, ha dicho.

El exentrenador ha recordado que en el momento de pedir que se retirara la bandera nazi que vio en una de las vallas que entonces rodeaban el terreno de juego de Mestalla, contó con el apoyo de los jugadores del equipo.

El gesto ha sido considerado por las Cortes Valencianas como extraordinario y fue pionero al dar la vuelta al mundo en la lucha contra el fascismo, además de contribuir a la que se debía mantener contra los grupos ultra en el mundo del fútbol. Así, se ha recordado que Hiddink se negó a disputar el encuentro si no se retiraba la pancarta. Ante lo que vi, no pude callarme, ha dicho en su intervención.

Hiddink nació en 1944 en Holanda y, aunque no vivió el nazismo, su padre formó parte de la resistencia de su país, acogió a judíos perseguidos y a aviadores británicos y estadounidenses cuyos aviones habían sido derribados cerca de la frontera con Alemania.

El exentrenador de varios equipos españoles y diferentes selecciones nacionales ha recordado que viajó hasta Valencia tres o cuatro días antes del acto de este sábado y se juntó con algunos de los jugadores con los que estuvo entre 1991 y 1994, con los que compartió anécdotas y recuerdos de aquellos días.