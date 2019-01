Hewitt califica de "ridículos" los cambios en el formato de la Copa Davis

ADELAIDA (AUSTRALIA), 29 (Reuters/EP)

El capitán del equipo australiano de Copa Davis, Lleyton Hewitt, criticó la gestión del futbolista del Barcelona Gerard Pique y su grupo inversor español Kosmos por realizar una serie de cambios "ridículos" que no funcionarán, como que la competición se dispute en una sola sede y al mejor de tres sets.

El nuevo formato reducirá los cinco sets habituales en Copa Davis a tres y Hewitt cree que es "ridículo" hacer tantos cambios en el principal torneo internacional de tenis. "Piqué no sabe nada sobre el tenis. Sería como si yo pidiera cambiar las cosas para la Liga de Campeones", afirmó Hewitt antes de su enfrentamiento en la Copa Davis ante Bosnia-Herzegovina de este viernes.

La Copa Davis se modernizará para crear una Copa del Mundo de tenis, después de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) firmara un contrato de más de 2.600 millones de euros por 25 años con Kosmos. Por este nuevo acuerdo, la competición habitual será reemplazada por un torneo de 18 equipos disputado durante una semana en Madrid.

"Las dos grandes diferencias serán el aspecto de jugar en casa y fuera y, en segundo lugar, jugar al mejor de cinco sets. Si miras la cumbre de nuestro deporte, que son los cuatro torneos principales, son al mejor de cinco sets", señaló Hewitt.

Para el ex número uno del mundo, realizar el torneo en una sola sede no funcionará. "Tenerlo en un solo lugar creo que es ridículo, creo que muchos de los mejores tenistas no jugarán", sentenció el capitán del equipo australiano, quien cree que Piqué y su grupo inversor están "dirigiendo la ITF". "Y una liga de fútbol es el principal patrocinador de la Copa Davis", concluyó.