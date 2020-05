Héctor Herrera: "Mi futuro está en el Atlético, ser protagonista aquí"

El centrocampista del Atlético de Madrid Héctor Herrera se mostró comprometido con el cuadro rojiblanco y con el contrato que tiene "por unos cuantos años", con la intención de "ser protagonista" y de trabajar para ganarse más minutos, esperando que vuelva la competición tras el parón por la pandemia de coronavirus.

"Uno quiere siempre jugar, ser protagonista. Yo trabajo día a día para estar lo mejor posible y ser una opción. Hay cosas que no dependen de mí y tengo que respetar. Espero mi oportunidad como siempre he hecho. Mi futuro está aquí y tengo contrato hasta unos cuantos años. No me hace pensar en otra cosa que ser protagonista y un jugador importante aquí", dijo en una rueda de prensa telemática.

Sobre el posible regreso de LaLiga, que apunta al 11 de junio, el jugador mexicano se mostró este jueves deseoso de volver a jugar. "Deseo poder regresar lo antes posible. En lo personal si es mañana o pasado me parece perfecto, pero hay protocolos que seguir y lo que sea mejor para la sociedad", apuntó.

"Es una buena forma de distraer a la gente de que se entretenga en otras cosas y no sea tanto solo noticias negativas. Hay que tener la mayor precaución y que sea lo mejor para todos", añadió, pendiente como todos de que la evolución de la pandemia permita seguir a LaLiga con los planes de regreso.

Por otro lado, Herrera confirmó que en el Atleti siguen con la filosofía de partido a partido. "Todos los partidos son importantes y el más importante lógico es el que nos toca el primer partido contra el Athletic Club. Ya se preocupará el Cholo de la preparación y nosotros intentaremos transmitirlo lo mejor posible en el campo para poder cumplir con nuestro objetivo", finalizó.