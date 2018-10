Harry Kane: "No estamos a la altura de España en la posesión del balón"

LONDRES, 14 (Reuters/EP)

El delantero de la selección de Inglaterra Harry Kane reconoció que el nivel de juego de posesión de balón de España está por encima del equipo de un Gareth Southgate que tendrá que "explotar diferentes cualidades", y se mostró tranquilo por su discreta racha goleadora.

"No estamos a la altura de España en la posesión del balón", dijo sobre el rival de los ingleses este lunes en el Benito Villamarín, en la cuarta jornada del Grupo 4 y División A en la Liga de Naciones.

Southgate trabaja en un estilo más protagonista para los 'tres leones', pero Kane recuerda que los inventores del fútbol tienen otras "cualidades", sobre todo necesarias para el duelo ante España. "Tenemos diferentes cualidades. Hemos logrado dar mucho ritmo al juego, tenemos buen uno contra uno, y es lo que tendremos que explotar cuando juguemos contra ellos", afirmó.

El capitán inglés, Bota de Oro del Mundial de Rusia, atraviesa cierta críticas después de marcar seis goles en 13 partidos con el Tottenham y la selección desde el verano. Si no marca ante España, serán 7 partidos seguidos sin hacerlo con Inglaterra, su peor racha como internacional. "Está siendo complicado después del Mundial, no tuve mucho descanso pero creo que lo he llevado bien", dijo.

"He seguido en forma y sano, que era mi mayor prioridad en el inicio de la temporada. Ahora se trata de trabajar sobre ello y apretar en invierno. No creo que mi juego haya bajado. Me hubiera gustado haber marcado más para Inglaterra en los últimos partidos. Como delantero a veces parece que estás gafado y otras veces sale como en el Mundial", finalizó.