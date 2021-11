Haile Gebrselassie se unirá al ejército de Etiopía para combatir en la 'guerra civil' del país

Los medallistas olímpicos etíopes Haile Gebrselassie y Feyisa Lilesa han anunciado durante las últimas horas que planean unirse al Ejército para hacer frente al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), después de que el primer ministro del país, Abiy Ahmed, afirmara que liderará sobre el terreno la ofensiva contra el grupo.

"Estoy preparado para hacer lo que sea necesario", ha dicho Gebreselassie en una entrevista concedida a la agencia etíope de noticias ENA, en la que ha denunciado una intervención internacional en el conflicto y ha acusado a Estados Unidos y otros países de interferir en los asuntos internos de Etiopía.

El atleta, un héroe en el país por sus dos medallas de oro en las pruebas de 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sídney, en 1996 y 2000, siete medallas --incluidos cuatro oros-- en Mundiales, ha incidido en que los etíopes "no deben permitir" que el país siga los pasos de Siria o Libia.

"Los etíopes no debemos permitir que esto pase en nuestro país. En este sentido, estoy preparado para servir a mi país allá donde me necesite", ha señalado. "Las potencias occidentales han intervenido en los asuntos internos de Etiopía, lo que afectará a casi todos los africanos y al resto de la población de raza negra. No entiendo por qué necesitan esta intervención poco razonable", ha agregado.

"Hemos visto cómo Irak, Siria, Yemen y Libia han sido destruidos o desintegrados, pero Etiopía es un país con más de 120 millones de personas, así que cualquier intento de desestabilización irá en su contra", ha argüido, al tiempo que ha recalcado que "la agenda para desestabilizar Etiopía está apoyada por los medios".

Por ello, ha pedido a los "hermanos y hermanas y africanas que apoyen a Etiopía". "Hemos estado luchando contra el colonialismo desde hace siglos. Tenemos que reforzar nuestra libertad luchando por el futuro de nuestra generación", ha dicho Gebrselassie, quien ha resaltado que "Etiopía siempre ha sido un ganador".

Por su parte, Feyisa, quien ganó en 2016 la medalla de plata en maratón en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ha aplaudido la decisión de Abiy y se ha mostrado dispuesto a unirse a las filas del Ejército.





Lilesa, miembro de la comunidad oromo al igual que Abiy, saltó a las portadas internacionales tras cruzar la línea de meta en los Juegos Olímpicos con los brazos sobre su cabeza y las muñecas cruzadas, en un gesto de apoyo a las protestas de los oromo contra los planes del Gobierno de reasignar tierras de cultivo.

Las protestas, reprimidas con dureza por el Ejecutivo, fueron uno de los catalizadores de un proceso que llevó a la dimisión en febrero de 2018 del entonces primer ministro, Hailemariam Desalegn, quien fue sucedido por Abiy, primer miembro de la comunidad oromo en acceder al cargo en la historia de Etiopía.

EL LLAMAMIENTO DE ABIY

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Abiy, quien fue galardonado en 2019 con el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de paz con Eritrea, afirmó a última hora del lunes que se uniría al Ejército para defender al país "de los enemigos internos y externos", al tiempo que hizo un llamamiento a los etíopes para que se unan a las Fuerzas Armadas para hacer frente a los avances del TPLF.

El primer ministro etíope indicó en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "es hora de liderar el país a través del sacrificio", por lo que aquellos que "aspiren a ser recordados en la historia", deben "levantarse por su país".

El conflicto en Etiopía comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en Mekelle tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas --entre ellas Tigray-- por la inseguridad.

Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.