Haaland: "En Dortmund me siento como en casa"

El futbolista noruego Erling Haaland ha admitido sentirse "como en casa" tras sus primeros meses en el Borussia Dortmund, desoyendo así los rumores del interés que por él tendrían equipos de enjundia como FC Barcelona, Real Madrid o Manchester City.

"Somos capaces de todo. El comienzo aquí ha sido absolutamente fantástico y el club me ha ayudado mucho. No es fácil llegar a un sitio nuevo en medio de la temporada. Ya me siento como en casa", ha comentado Haaland a la revista especializada 'FourFourTwo'.

"Tuve una muy buena sensación sobre Dortmund desde el primer momento y por eso estoy aquí. Me gustó todo el club, la historia, la gente del club y cómo lo manejan. Decidimos que Dortmund era la mejor opción. Y lo es", ha recalcado el joven delantero noruego.

No en vano, tiene contrato con su actual equipo hasta el 30 de junio de 2024, habiendo disfrutado ya del famoso 'muro amarillo'. "Lo había visto antes, por supuesto, pero me lo demostraron de cerca: todos los fans son increíbles aquí", ha explicado.

"Nunca podría haber imaginado cómo empezaron de bien las cosas", ha subrayado, en alusión a sus brillantes cifras goleadoras. "Pero lo más importante es lograr algo con el equipo", ha añadido Haaland, halagado por la fascinación que despierta.

"Siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien", ha señalado, aunque con cierto descaro por su acierto de cara a portería. "En realidad no me sorprende porque he estado haciendo esto toda mi vida", ha bromeado.

"Es lo que quería hacer cuando era mayor. Es lo que hago. Siempre supe que sería un buen jugador, pero las cosas han ido rápido. ¡Y me gusta esta velocidad!", ha concluido.