Guardiola: "Es momento de demostrar que somos más grandes que en el pasado"

"Si perdemos estos dos partidos nos quedamos fuera de dos competiciones"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que ha llegado el momento de demostrar que son "más grandes" como club y para ello deberán remontar este miércoles el 1-0 adverso de la ida ante el Tottenham Hotspur, en los cuartos de final de una Liga de Campeones que no es su único objetivo como técnico 'citizen', más centrado en jugar como cree que lo está haciendo.

"Nos dejaremos el corazón en el césped, es nuestro deseo, y luego veremos. Es el mejor momento para mostrar que somos mejores y más grandes que hace unos años atrás. Me encanta esta situación, estamos en peores condiciones de preparar el partido y aún así vamos a competir, tendremos ilusión de lograrlo", aseguró Guardiola este martes en rueda de prensa.

El catalan reconoció, eso sí, que en el doble duelo ante el Tottenham, primero en la 'Champions' y después en la Premier League, se juega dos títulos y parte de la temporada. "Si perdemos estos dos partidos nos quedamos fuera de dos competiciones. En la Premier hemos tenido un rival increíble, el Liverpool, y normalmente con 84 ó 85 puntos es suficiente para ganar el título. Los dos lo merecemos, pero solo uno puede llevárselo", apuntó.

"La gente dice que he venido aquí para ganar la 'Champions', y no he estoy aquí para ganar la 'Champions', honestamente estoy aquí para jugar como lo hemos hecho los últimos 20 meses. He venido aquí para jugar como quiero que mi equipo juegue. Sé que no ganar la 'Champions' con el Bayern en tres años fue un gran fracaso", se sinceró el técnico.

Para seguir soñando por la 'Champions', que no gana desde 2011 con el FC Barcelona, es consciente de que deberá cambiar la cara de su equipo en la ida. "Tenemos que marcar. La razón por la que opté por jugar con más control, era por los jugadores que teníamos, por cómo veía a los jugadores, por la vuelta tras lesión de Agüero o Fernandinho. Pero ahora jugamos en casa, tenemos que crear el ambiente para que nuestros fans nos apoyen", manifestó.

El catalán pidió a sus aficionados que demuestren que realmente quieren ir a las semifinales, que vayan al estadio a marcar las diferencias. Y juntos podrán darle la vuelta al gol de Son en feudo 'spur'. "Los jugadores desean llegar a las semifinales, si será suficiente no lo sé. En estos 20 meses hemos ganado muchas veces y mañana lo volveremos a hacer", auguró.

"Tengo que ganar. El presidente contactará conmigo cuando gane tres seguidas, ese fue su deseo. En fútbol pierdes más que ganas, tienes que intentar mejorar. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y mañana, veremos", reconoció el de Santpedor, consciente, pese a tirar de ironía, de la presión que tiene encima.

Por otro lado, negó estar pensando en una hipotética final con el FC Barcelona porque "queda muy lejos". "Tengo mucha ilusión en mañana y quiero llegar a la semifinal y para ello habrá que jugar muy bien. Pase lo que pase mañana, la próxima temporada volveremos a estar en el sorteo de agosto en Mónaco porque ya estamos clasificados matemáticamente y es un gran logro para nosotros. Es un éxito increíble para el club", subrayó.