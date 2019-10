Guardiola: "Me hubiera encantado estar diez años en el Barça pero, ¿qué haces más que un sextete?"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha señalado que le hubiera gustado alargar su estancia en el FC Barcelona durante una década pero, pese a que le salió todo "redondo" y fue "muy feliz", aseguró que llegó un momento en que tuvo que decir "ya no" al equipo de su infancia, y proseguir su carrera en el Bayern de Múnich y, ahora, el equipo 'citizen'.

"Me hubiera encantado estar diez años en el Barça pero llega un momento en que dice; ya no. La gente no se lo puede imaginar, aquí todo es mucho más exigente y todo afecta más al ser de casa. ¿Qué haces más que un sextete?", comentó en una entrevista en 'Parlem de futbol' de Catalunya Ràdio.

El técnico de Santpedor aseguró que fue "muy feliz" en su época del Barça y que se lo pasó "teta". "No lo puedes disfrutar tanto porque tienes el peso de la responsabilidad, pero el proceso de ver cómo creció el equipo, la química, el estatus... Todo salió redondo", recordó de su paso por el banquillo culé, con el que conquistó 14 títulos de 19 posibles.

"Vivimos una cosa tan chula, hicimos feliz a tanta gente y fuimos tan admirados por como lo hicimos que esto perdurará para siempre, y el recuerdo será más bonito", apuntó Guardiola, que se hizo con un triplete y posterior sextete.

Y, entre los jugadores con los que llegó a esa hazaña, estaba un Xavi Hernández que le sigue los pasos como técnico y al que ve en el Barça. "Tarde o temprano, Xavi será entrenador del Barça, seguro. Es muy joven pero creo que son de aquellas cosas que pasarán. Tiene mucha pasión, dedicación y es muy atrevido. No tiene miedo", destacó.

"Xavi ya era entrenador. Claro que puede comenzar en un equipo que no sea el Barça. No creo que sea sano estar veinte años en un mismo equipo. La gente, cuando está siete u ocho años en un club, ya se piensa que es suyo", comentó en este sentido.

Por otro lado, halagó a Leo Messi. "Creo que no veré a otro jugador como Messi. Nunca más he tenido la sensación de estar en el banquillo, ver que un jugador recibe el balón a 30 metros de la portería y saber que marcará gol. Cuando vi jugar a Messi, pensé que con él lo ganaríamos todo", aseguró.