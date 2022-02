Un grupo de nadadoras de Estados Unidos pide excluir de las competiciones a la trans Lia Thomas

Un grupo de 16 integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) pidió por carta que la nadadora trans Lia Thomas sea excluida de la competición de la Ivy League al considerar que tiene ventajas biológicas.



La nadadora olímpica Nancy Hogshead se hizo eco este viernes en sus redes sociales de la misiva que envió el día anterior en representación de algunas compañeras para exhortar a la liga universitaria a que respalde a las "mujeres biológicas". "Apoyamos totalmente la decisión de Lia Thomas de transicionar de hombre a mujer (...). Sin embargo, Lia tiene una ventaja biológica injusta en el deporte", afirmaron sus compañeras.

