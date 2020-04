Gronkowski sale de su retiro para jugar en Tampa Bay con Tom Brady

A sus 30 años Rob Gronkowksi vuelve a las canchas. El legendario tight-end de los New England Patriots ha decidido regresar a la competición tras un año retirado como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante su etapa como jugador en la franquicia de Massachusetts.

El culpable de sacar del retiro a Gronkowski ha sido su viejo compañero en los Patriots Tom Brady. El quarterback habría convencido a su gran amigo en el campo para enfundarse de nuevo el uniforme de la NFL, aunque esta vez cambiando el azul y blanco de los 'Pats' por el rojo de los Tampa Bay Buccaneers donde Brady y Gronk, que juntos ganaron tres Super Bowls en Nueva Inglaterra, buscarían su primer título alejados de Bill Belichick.

Durante su año retirado Rob había incluso coqueteado con la WWE, con la que llegó a hacer un show en un evento. Ahora, volverá a jugar tras el acuerdo, desvelado por el periodista Ian Rapport, al que habrían llegado los Patriots con los Buccaneers para el traspaso de sus derechos a cambio de una cuarta ronda del Draft. El jugador ya habría superado el reconocimiento médico y se habría convertido en miembro de el equipo de Tamba Bay.

BREAKING: Patriots agree to trade Rob Gronkowski to the Buccaneers. (via @RapSheet) pic.twitter.com/W28QUzUNKO