Goretzka insta a pronunciarse contra el racismo

BERLÍN, 16 (dpa/EP)

El jugador del Bayern Múnich e internacional alemán Leon Goretzka volvió a posicionarse claramente en contra del racismo y a favor de la igualdad de derechos, y ha llamado a sus compañeros de profesión y a los aficionados a reducirlo a "nada".

"La sociedad, y en particular la generación más joven se está volcando más a la política. Si yo, como deportista, sé que soy muy escuchado y seguido, puedo aprovechar esto de forma diferente y no solo para mostrar el gran coche que conduzco", señaló en una entrevista concedida a los periódicos del grupo Funke.

Goretzka consideró que el movimiento por la protección climática 'Fridays for Future' es quizás el mejor ejemplo. "Incluso en mi círculo de amigos hablamos mucho más a menudo no sólo de temas supuestamente irrelevantes, sino también, por ejemplo, de debates políticos de la noche anterior. No soy un activista, pero tengo una opinión sobre temas actuales que afectan a la sociedad", afirmó el jugador del club bávaro.

Goretzka subrayó que, si bien el ambiente del fútbol ya se está moviendo mucho en la dirección correcta, aún falta mucho por hacer. "No podemos estar orgullosos de que haya poco racismo. El objetivo debe ser nada de racismo", subrayó, a la vez que describió a la selección nacional como un "grupo con gran diversidad" en el que "muchos jugadores tienen raíces extranjeras".

Goretzka destacó que "eso no importa en absoluto". "No son tratados de manera diferente. Al contrario, esta diversidad enriquece a nuestro equipo", dijo.

El internacional germano admitió que también cosecha muchas hostilidades en las redes sociales por su claro posicionamiento. "A pesar de todo, me gustaría animar a todos a que hagan sentir su voz. Si sabes cómo manejar correctamente los posibles ataques, puedes lograr que no te afecten", acotó.