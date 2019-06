Golovkin noquea a Rolls y pide revancha con Canelo

El excampeón del mundo del peso mediano, el kazajo Gennady Golovkin, volvió a los cuadriláteros tras una ausencia de nueve meses y venció por nocaut en el cuarto asalto al canadiense Steve Rolls.

La pelea programada a 10 asaltos, que tuvo como escenario el Madison Square Garden, presentó una asistencia oficial de 12.357 espectadores, que confirmaron la atracción que sigue siendo Golovkin dentro del mundo del boxeo.

Al concluir la exhibición ante Rolls, Golovkin, excampeón del peso medio unificado, que perdió ante Saúl "Canelo" Álvarez, retó al púgil mexicano para protagonizar una segunda revancha este mismo año. "Me siento genial. Como un nuevo bebé, completamente diferente porque volví al nocaut. Me encantan los nocauts y me encanta Nueva York. Fue una gran noche para todos", declaró Golovkin.

Desde el principio, Golovkin dominó a Rolls (19-1, 10 KOs), de 35 años, que se enfrentaba a su primer oponente de renombre y se mantuvo en algunos asaltos aunque al final no aguantó el duro castigo que le infligió el excampeón del mundo. Golovkin (39-1-1, 35 KOs), de 37 años, con base en Santa Mónica, California, reiteró que todavía tiene boxeo que ofrecer y está listo para la gran revancha frente a Canelo Álvarez.





El vizcaíno Kerman Lejarraga derrotó por KO en el cuarto asalto al mexicano Luis Solís, proclamándose así nuevo campeón Latino WBC del superwelter, y avanzó al acabar el combate celebrado en Bilbao que peleará con David Avanesyan en la revancha del Campeonato de Europa del welter.

El propio púgil ruso, que arrebató el centro continental al vasco el pasado 30 de marzo en el propio Bilbao Arena, subió al ring para abrochar ese cinturón Latino al 'Revólver de Morga' y protagonizar el primer cara a cara de un pleito que MGZ Promotions, la promotora de Lejarraga, espera que pueda cerrarse este mismo año.

El vizcaíno volvía al cuadrilátero 70 días después de perder el título Europeo y lo hizo a lo grande. Con un boxeo más pausado que el habitual hasta ahora en su carrera, Lejarraga fue descargando golpes, sobre todo de izquierda, sobre el cuerpo de un Solís que se encajó bien el castigo en los tres primeros asaltos.

'El Muecas' lanzó también buenas manos sobre el rostro de Lejarraga y mostró bravura para contrarrestar la iniciativa del púgil local, que poco a poco fue ganando confianza y aumentando la cadencia de sus latigazos.

La tarea de demolición del 'Revólver' tuvo recompensa antes de lo esperado. A veinte segundos para la campana una izquierda al hígado obligó al yucateco a hincar la rodilla en la local y el árbitro paró la pelea dando la victoria por KO a Lejarraga, que aumenta su palmarés a 28 victorias, 23 de ellas por KO y una sola derrota.

Antes de esta pelea estelar el vizcaíno Andoni Gago se proclamó nuevo campeón de Europa del peso pluma tras derrotar a los puntos por decisión dividida al madrileño Jesús Sánchez. En este combate las tarjetas de los jueces dieron una puntuación de 115-114, 115-113 y 112-116 que otorgaron a 'El Machito', de 34 años, el cinturón continental vacante tras la renuncia de Kiko Martínez el pasado mes de febrero.





El púgil mexicano Óscar Valdez retuvo su título del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al vencer por decisión unánime en 12 asaltos al estadounidense Jason Sánchez, quien cayó a la lona en el quinto. Valdez fue el único que lució sobre el cuadrilátero del "Centro de Convenciones Reno-Sparks", en Reno (Nevada), y los tres jueces le otorgaron la victoria con puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109.