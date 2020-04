Gayà: "Yo quiero acabar LaLiga porque estamos fuera de Champions, pero no a cualquier precio"

El jugador del Valencia José Luis Gayà explicó que desea "acabar LaLiga" porque "es lo más justo" para decidir por ejemplo las plazas europeas por las que lucha el cuadro 'che', aunque confió en que no sea "a cualquier precio" y entendió el miedo de los futbolistas a los posibles contagios de coronavirus.

"Yo ya en teoría he pasado el COVID-19, fui positivo y ya volví a dar negativo hace dos semanas, ya no lo tengo", indicó este miércoles en declaraciones a 'El Partidazo de la Cope'. "Estoy haciendo cinta, también tengo una bici y el material que nos facilitó el club para entrenar en casa. A partir del dos de mayo creo que podremos salir a correr y eso nos dará esa resistencia que solo se va a conseguir corriendo", añadió.

Gayà se refirió a los planes de LaLiga de retomar la competición cuando Sanidad dé el visto bueno y la pandemia del COVID-19 lo permita. "Sanidad es quien tiene que dar el 'ok' para que se reanude LaLiga. Si dice que no, no se va a acabar por mucho que se quiera acabar. Todos vamos a hacer lo que diga Sanidad", afirmó.

"Nosotros al final somos personas humanas, por mucho que seamos ídolos de mucha gente. Es normal que haya miedo a que la gente se contagie. Hay que evitar que todo esto se expanda y los mayores riesgos. Yo pienso que lo más justo para todos es que se acabe LaLiga", añadió, explicando el caso del Valencia.

"Yo quiero acabar LaLiga porque estamos fuera de Champions, y fuera de la UEFA también en teoría, pero no a cualquier precio. Hay que intentar que esos riesgos de contagios sean los menos posibles. Es normal que los jugadores sintamos miedo a pasar esto y sobre todo por las familias", insistió.

Además, Gayà opinó sobre las posibles concentraciones de los equipos. "No nos hace ninguna gracia estar no sé cuánto tiempo concentrados. Me gustaría estar en mi casa y no entiendo por qué no podría. Somos responsables y sabemos lo que tenemos que hacer. Yo estoy en contra totalmente de esas concentraciones tan largas", terminó.