Garitano: "Prefiero no estar yo a que se juegue la final de Copa sin público"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, cree que la RFEF hizo "muy bien en aplazar la final" de Copa del Rey que les debe enfrentar a la Real Sociedad, ya que no le veía sentido a jugarla sin público, y ha subrayado que le "encantaría ver cuanto antes gente en San Mamés", pero que deben "ser cautos" y obedecer a las autoridades.

"Teníamos claro que la final tenía que jugarse con la gente porque nosotros jugamos para los aficionados del Athletic. Prefiero no estar yo el día de mañana cuando se juegue a que no esté la gente. Imagínate ganar una final de Copa y no poder celebrarlo... A nadie se le ha pasado por la cabeza y creo que han hecho muy bien en aplazar la final", valoró Garitano en rueda de prensa.

Ante la posibilidad de que la afición vuelva a las gradas, se mostró prudente. "A mí me encantaría ver cuanto antes gente en San Mamés, pero todos debemos ser cautos y respetar lo que nos manden. Una vez que se pueda será bueno para el fútbol, pero sobre todo será bueno para la sociedad", dijo.

En cuanto a la vuelta de la Liga la próxima semana, recordó que "es algo nuevo para todos" y avisó de que "el que se adapte mejor será el que saque ventaja". "Puedes tener buenas sensaciones durante los entrenamientos, pero no vamos a acumular 90 minutos y eso es algo muy difícil de simular en un entrenamiento. Tampoco hemos tenido mucho tiempo para trabajar todos juntos ni hacer ejercicios de 11 contra 11", lamentó.

Además, el técnico recordó que a su equipo le "suele condicionar bastante jugar cada tres días". "Somos un equipo que mete mucha tralla, presión y desgaste. Hay otros menos físicos que lo acusarán menos. Debemos tener a todos los jugadores enchufados porque en cualquier momento vamos a necesitarlos", destacó.

Su primer adversario será el Atlético de Madrid, "un rival fuerte que lucha por entrar en Champions y que viene de ganar dos partidos al Liverpool, algo de lo que ningún equipo en el mundo sería capaz". "Pero ya le ganamos la temporada pasada", rememoró.

Además, Garitano celebró su reciente renovación para la próxima temporada, explicando que no hubo "ningún problema" para llegar a un acuerdo con el club, y también tuvo palabras para el recién retirado Aritz Aduriz. "Hemos tenido una relación muy intensa y magnífica. Es una pérdida muy importante, ha llevado el peso goleador durante los últimos años", expuso.