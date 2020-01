Garbiñe Muguruza: "Siempre es especial llegar lejos en un 'Grand Slam'"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza recordó que "siempre es especial llegar lejos en un 'Grand Slam'" y que "la gente olvida" en ocasiones que no es nada "fácil" ganar uno, recalcando que hay que ser "paciente para atravesar los momentos difíciles" y tener recompensas como la de su pase a las semifinales del Abierto de Australia.

"Siempre es especial llegar lejos en un 'Grand Slam' y estoy muy contenta de poder jugar mañana otra vez. Es un torneo muy largo, tienes oponentes muy duros, aunque no sean cabezas de serie, y estoy feliz de estar pasando por cada partido", celebró Muguruza en declaraciones tras su victoria ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas dejó claro que en ningún momento del torneo ha estado pensado "a donde" llegaría. "No vine sintiéndome genial y ya tuve suficiente pensando cómo iba a entrenar cada día. He ido tomándomelo día a día. Cada día que pasaba me iba sintiendo mejor y frustrándome menos", comentó.

"Creo que es muy difícil ganar un 'Grand Slam' y creo que la gente lo olvida y espera que siempre los mejores jugadores ganen, pero es muy difícil. Pero una vez que lo has hecho, definitivamente te da cierta confianza", reconoció la exnúmero uno del mundo, campeona ya de Roland Garros y Wimbledon.

En este sentido, se mostró "contenta pase lo que pase". ""Desde que empecé el torneo he estado muy concentrada para estar a tope. Ya he estado en situaciones similares y no quiero ver mas allá, solo estar concentrada", advirtió Muguruza.

Además, la hispano-venezolana no consideró que haya estado "como un coma" desde su triunfo en 2017 en Wimbledon sino que estos años han sido "menos exitosos" en la comparación. "Sólo creo que tienes dificultades como jugador y hay momentos en que las cosas no salen bien. Sólo tienes que ser paciente y atravesar los momentos difíciles, trabajar, esperar y las cosas volverán de nuevo", aseguró.

Sobre su duelo con Anastasia Pavlyuchenkova, la 32 del mundo opinó que el primer set fue "más diputado". "Las dos hemos tenido más nervios, especialmente al principio, que siempre es más difícil, pero luego he ido encontrándome mejor poco a poco", indicó.

Ahora, sabe que le espera un partido "difícil" contra Simona Halep. "Es una semifinal, así que, por supuesto, espero una gran rival. Va a ser una buena batalla porque es una jugadora muy sólida, ha jugado con mucha consistencia durante todos estos años", opinó de la rumana, dejando claro que ya estaba "mentalizada" para volver a jugar este jueves y que no le supondrá "un problema".

Muguruza también habló sobre la entrada en el Salón de la Fama de Conchita Martínez, su actual entrenadora. "Creo que es muy emocionante y que está feliz por que es un gran honor y se lo merece. Había sido nominada creo que ya un par de veces, así que me alegro mucho que lo haya conseguido. Estoy muy orgulloso de ella", confesó.

"Definitivamente fue una experiencia que me cambió la vida. No puedo dar una respuesta simple a una pregunta tan complicada porque no es el momento adecuado para hablar de ello, pero definitivamente me impactó, no como tenista, sino en general. Al superar un desafío tan difícil, creo que sí, que cambiaron muchas cosas dentro de mí", sentenció preguntada sobre el reto de subir el Kilimanjaro a finales del año pasado.