Fútbol/Selección.- Luis Rubiales: "Luis Enrique se ha portado de 10, siempre tendrá las puertas abiertas"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, lamentó la marcha como seleccionador de Luis Enrique Martínez, un técnico que "se ha portado de 10" y que "siempre tendrá las puertas abiertas" del organismo, aunque dejó claro que ahora empieza "una etapa nueva" con Robert Moreno.

"Luis Enrique comunica que no va a seguir. Sabemos que hasta ahora habéis respetado esta situación y os pedimos que lo sigáis siendo. Dar las gracias a Luis, un tipo que se ha portado 10 con nosotros y con el que no tenemos ningún reproche. Estamos unidos a él y seguiremos unidos, le he transmitido que siempre va a tener nuestras puertas abiertas", señaló Rubiales tras confirmar el adiós del asturiano.

El dirigente recalcó que cuando se reunión con el de Gijón para hacerle nuevo seleccionador, este les transmitió que "creía en un equipo". "Este equipo nos ha demostrado trabajo, capacidad, honestidad y valentía y queremos seguir contando con él porque son los valores que tenemos en la RFEF", advirtió, confirmando a Robert Moreno como relevo "con el mismo tiempo y duración del contrato firmado".

"El propio Luis ha dejado claro que su etapa ha terminado y que empieza una nueva. Robert puede encontrar consejo en la persona que decida, pero empieza una nueva etapa liderada por un nuevo seleccionador y es importante que lo tengamos claro", aseguró.