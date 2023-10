Fútbol/Selección.- Crónica del Noruega - España, 0-1

España sella su billete a la EURO 2024 en Oslo

Un gol de Gavi da un sufrido triunfo ante la Noruega de Haaland

La selección española de fútbol venció (0-1) a la de Noruega este domingo para certificar de manera matemática su presencia en la próxima Eurocopa 2024, con dos partidos por jugar en la fase de clasificación dentro del Grupo A, sujetando a un rival que dio muchos problemas jugándose sus opciones en Oslo.

Un gol de Gavi decantó la balanza, con una revisión de VAR de cinco minutos juzgando un posible fuera de juego del propio jugador del FC Barcelona y de Álvaro Morata. El del Atlético se libró de esa después haber caído en la posición adelantada que viene sorteando en un gran inicio de temporada, cuando a los 20 minutos quitó un gol a los suyos que hubiese entrado en propia puerta del rival.

España, que estará en su octava EURO seguida --decimosexta gran cita seguida--, aprovechó la opción de terminar el trabajo, a la espera de jugarse el primer puesto con Escocia, pero tuvo que dejarse todo en defensa ante un Haaland bastante bien controlado, más los movimientos de Martin Odegaard y Antonio Nusa.

A España le tocaba un hueso duro de roer, el que ya palpó en Málaga en la ida con el importante añadido de Haaland. El delantero del Manchester City no estuvo en aquel encuentro, pero esta vez cumplió como pesadilla española. El equipo de De la Fuente tuvo varios momentos de dominio de balón, de buscar la espalda rival, cambios de orientación y juego por dentro con pase rápido.

No fueron muchas las ocasiones que salieron de todo eso. La más clara la llegó a celebrar el equipo visitante, ese gol a los 20 minutos de Morata, que no debió empujar porque hubiese sido en propia puerta de Stefan Strandberg. Al tocar el balón, el jugador del Atlético de Madrid entró en fuera de juego y el VAR avisó.

Después llegó el momento de Noruega, con un par de saques de esquina seguidos después de haber tenido distintas salidas con peligro. Haaland perdonó sobre todo en un balón mal despejado por Fran García, pero fue un quebradero de cabeza bajando balones y repartiendo juego en la salida de sus compañeros.

Un disparo desde lejos de Carvajal y otro de Rodrigo fue como terminó probando suerte una España bastante exigida hasta el pitido del descanso. Como hizo con buen resultado ante Escocia, De la Fuente movió banquillo, dando entrada a Mikel Oyarzabal y David García por un Le Normand con amarilla. Laporte no tardó en ver otra amonestación en la reanudación fruto de la batalla.

GAVI, CON SUSPENSE, DA EL TRIUNFO Y EL BILLETE

El extremo de la Real la tuvo nada más arrancar el segundo tiempo, en otra fase de control español que derivó en el 0-1 de Gavi en el minuto 49, con mucho suspense tras varios rechaces y posiciones al límite. Stale Solbakken no dudó en meter artillería con Nusa y Sorloth, mientras la 'Roja' encontró a Fabián por dentro.

España tuvo sus ocasiones con el paso al frente noruego, con balones que llegaron a un Ferran que no estuvo acertado. Su puesto lo ocupó para la recta final el debutante Alfonso Pedraza, quien entró en la lista para Oslo tras las bajas de Nico Williams y Alejandro Balde. El del Villarreal probó suerte nada más entrar, con un disparo al lateral de la red, pero a España le tocó defenderse.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No tuvo la posesión de la tranquilidad la triple campeona de Europa y el conjunto nórdico buscó a un Nusa que ya había revolucionado a su equipo hace tres días ante Chipre. Quien no apareció al final fue Haaland, o no le supo encontrar su equipo, a pesar de que venía con el olfato recién recuperado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NORUEGA, 0 - ESPAÑA, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Strandberg (Sorloth, min.77), Ostigard, Meling; Berg (Thorstvedt, min.58), Berge, Aursnes (Ajer, min.77), Bobb (Nusa, min.58), Odegaard y Haaland.

ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (David García, descanso), Laporte, Fran García; Rodrigo, Gavi (Sancet, min.79), Fabián Ruiz, Ferran Torres (Pedraza, min.72), Morata (Joselu, min.89) y Ansu Fati (Oyarzabal, descanso).

-GOL:

0 - 1, min.49, Gavi.

--ÁRBITRO: Tobias Stieler (ALE). Amonestó a Bobb (min.31) y Ryerson (min.40) por parte de Noruega. Y a Le Normand (min.30), Laporte (min.56), Morata (min.61) y Rodri (min.86) en España.

--ESTADIO: Ullevaal Stadion de Oslo.