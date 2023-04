Fútbol sala.- Los clubes piden al CSD "una respuesta inmediata y razonada" sobre la profesionalización del fútbol sala

Los clubes de la Primera División del fútbol sala nacional han solicitado este miércoles "una respuesta inmediata y razonada" al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, sobre su petición de profesionalización, algo que no ve en este momento viable el Gobierno, al que piden también que sea más "prudente y plural" y no se ciña únicamente a lo que consideran "una versión sesgada" y basada en datos que no han sido "contrastados".

"Ante lo que consideran como un silencio administrativo improcedente, los clubes demandan, a título individual y mostrando su firme determinación, al presidente del CSD, José Manuel Franco, que ofrezca una respuesta inmediata y razonada a la solicitud presentada oficialmente el pasado 7 de octubre de 2022 para la calificación de la Liga Nacional de Fútbol Sala como profesional", señaló la LNFS en un comunicado.

La asociación remarca que los equipos de Primera División, "miembros de la LNFS", han enviado sendos burofaxes a los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos "para mostrar su más absoluta disconformidad con los criterios expuestos por sus representantes políticos para votar en contra de la profesionalización en la Comisión de Cultura y Deporte".

Además, los clubes piden al Gobierno y al CSD que sean "más prudentes y plurales" cuando valoren este asunto y "no ofrezcan solo una versión sesgada y tergiversada" al poner en duda en la respuesta del pasado lunes 'la falta de madurez y de estabilidad económica' de los clubes "con información parcial ofrecida por la RFEF menoscabando de esta forma los 34 años de historia que respaldan a la LNFS", reflejados también en los éxitos de la selección española.

"De seguir haciéndolo públicamente, en respuestas a las preguntas de otros grupos parlamentarios en el Congreso, ambas instituciones se estarían alineando sospechosamente con las tesis negacionistas de la RFEF, que sólo busca su propio beneficio y no el del deporte como ya demostró con su negativa a la creación de la Liga F", añade.

La LNFS lamenta que estas afirmaciones "generan un alarmante clima de incertidumbre y un gravísimo daño reputacional para patrocinadores einstituciones que apoyan el fútbol sala y que ven con desasosiego la deriva de la competición a nivel de gestión y exposición mediática desde que está en manos de la Federación Española de Fútbol".

DATOS "NO CONTRASTADOS Y QUE CARECEN DE FUNDAMENTO"

Por este motivo, la asociación que preside Javier Lozano "se ruega encarecidamente diálogo y rigor" al Gobierno y al Consejo para que no se usen datos que "no han sido contrastados y que carecen de fundamento" sobre la referida sostenibilidad económica de la competición y la ausencia de estructuras laborales sólidas, lo cual cree que podrían ser "comparados públicamente con los que disponían el fútbol femenino y el balonmano en el momento en el que lograron su profesionalización".

"La confrontación de las cifras dejaría en evidencia al CSD y demostraría de manera palmaria que se está produciendo un agravio comparativo con el fútbol sala y un tremendo perjuicio para aquellosclubes que cumplen de manera escrupulosa con los requisitos legales para que su competición sea declarada profesional", advierte la Liga.

En este sentido, la asociación apunta que el CSD ya tiene "desde hace meses un extenso informe" donde puede constatar "las cifras actuales de retorno médico y mediático" de la Primera División y sus clubes. "Se está dilatando de manera injustificada la decisión, politizándola e instrumentalizándola para favorecer con la inacción gubernamental a los intereses de la RFEF, quebrando así todos los principios de equidad ytransparencia exigibles", critica.

La LNFS asegura que sus miembros reiteraron "con convicción2 que la profesionalización "es el único camino para construir el futuro sostenible del deporte" porque permitiría "consolidar las estructuras y mejorar las condiciones de todos los actores del fútbol sala como jugadores y técnicos", y concluye recalcando que la Asociación de Entrenadores también ha solicitado oficialmente para que el CSD dicte "de manera urgente" una resolución sobre esta petición.