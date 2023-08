Fútbol/Primera.- Previa del Athletic Club - Real Madrid

San Mamés pone a prueba al nuevo Real Madrid

El conjunto madridista arranca LaLiga EA Sports con una difícil salida ante un rival que no le derrota en la competición doméstica desde 2015

El Real Madrid arranca la temporada 2023-204 de LaLiga EA Sports este sábado (21.30 horas) ante el Athletic Club en una salida siempre complicada a San Mamés, un partido que viene marcado por la lesión de Thibout Courtois, el cambio de sistema de Carlo Ancelotti y la mala racha de los rojiblancos ante el club blanco, al que no gana en Liga desde el 2015.

El proyecto 3.0 de la segunda etapa de Carlo Ancelotti echa a rodar en San Mamés. El Real Madrid inicia un nuevo curso de liga con la tarea pendiente de la regularidad y la consistencia de la que adoleció la temporada pasada. Además, lo hará con una plantilla renovada, sin su máximo goleador las dos campañas anteriores y con un presumible cambio de sistema, que no ha terminado de cuajar en la pretemporada.

La salida de Karim Benzema, sumada a la llegada de Jude Bellingham han hecho que el técnico italiano haya variado su tradicional 4-3-3 hacia un 4-4-2 y rombo en el medio para dar más relevancia a la figura del inglés, piedra angular del 'nuevo' Real Madrid y que debutará oficialmente en un partido siempre de 'alto voltaje'.

El joven futbolista de 20 años ha sido fijo en el centro del campo, la zona que puede dar más quebraderos de cabeza a Carlo Ancelotti por la cantidad de piezas a elegir. Otro que parece partir con ventaja en este inicio de liga es Eduardo Camavinga, titular en todos los partidos de la gira de pretemporada, por lo que el italiano debe decidir con quien los complemente, con ventaja para el físico de Aurelien Tchouameni y Fede Valverde para contrarrestar y sobrevivir mejor a la presión e intensidad local.

Arriba, sin embargo, el Real Madrid no contará este año con el principal azote rojiblanco en la última década, Karim Benzema, que anotó 20 goles en 29 partidos contra los 'Leones'. Todo lo contrario le ocurre a Vinícius Jr, que aún no ha sido capaz de celebrar un gol ante el Athletic Club y que este sábado intentará romper esa racha, acompañado seguramente por su compatriota Rodrygo Goes, ambos intentando seguir adaptándose a jugar más por dentro.

Sin embargo, la mayor preocupación para el técnico de Reggiolo ahora es la zona defensiva, después de una pretemporada donde ha concedido y encajado demasiado, y con el añadido de la grave lesión de Courtois, que le dará la oportunidad a Andrey Lunin de demostrar si está preparado para aguantar la presión y exigencia de ese puesto. El Athletic en casa siempre aprieta y requerirá la máxima concentración de una zaga donde Eder Militao y David Alaba se perfilan como los titulares en el centro.

EL ATHLETIC, A ROMPER SU MALA RACHA

El objetivo de los de Ancelotti es firmar un arranque de liga similar al de la pasada campaña, en el que sumaron 32 de los primeros 36 puntos en juego. De hecho, los estrenos en Liga se le han dado bien al 14 veces campeón de Europa, que ha ganado los siete últimos y que no pierde en San Mamés desde 2015.

Romper esta dinámica será el principal objetivo de un Athletic que inicia esta temporada con el enésimo intento de volver a Europa, algo que consigue desde la 16-17. Para ello, el proyecto de Ernesto Valverde apuesta por la continuidad, con pocas incorporaciones, salvo la de Iñigo Ruiz de Galarreta, mientras que atrás ha perdido a Iñigo Martínez, rumbo al FC Barcelona.

Suplir la marcha del central ha sido el principal dolor de cabeza del extremeño en pretemporada. Ante la no llegada de refuerzos y el estado físico de Yeray Álvarez, ha llegado a probar hasta con seis jugadores distintos. Finalmente, parece que Vivian y Paredes formarían en el centro de la zaga en el estreno ante el Real Madrid para medirse con los hábiles 'Vini' y Rodrygo.

Otra de las incógnitas de los rojiblancos es el acompañante de los hermanos Williams en ataque, uno de los talones de Aquiles del equipo, con sólo seis goles en seis encuentros y sólo con Javier Martón acertado. El buen hacer de Iker Muniain en pretemporada da muchas opciones al navarro, en un costado junto a Nico y con Iñaki de principal referencia. En el medio, donde se augura una buena 'batalla', Ruiz de Galarreta, Oihen Sancet y Mikel Vesga parecen los encargados de neutralizar a los madridistas.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Ruiz de Galarreta; Nico Williams, Sancet, Muniain; e Iñaki Williams.

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Fran García; Valverde Tchouameni, Bellingham, Camavinga; Rodrygo y Vinicius.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.30/Movistar LaLiga.