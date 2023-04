Fútbol/Liga Europa.- Ten Hag: "El Sevilla tuvo más pasión y ganas"

El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, fue crítico con su equipo después de la derrota (3-0) ante el Sevilla FC en cuartos de final de la Liga Europa, un rival que tuvo "más pasión y ganas", lamentando haber "regalado" la opción de título para pensar ya en otra que tienen el domingo en semifinales de la FA Cup.

"Tenemos que hacerlo mejor, esa es la exigencia. No estuvimos bien, ni tranquilos. No pudimos con la presión que nos hicieron, con tantos espacios. Perdimos las batallas, tuvieron más pasión, más ganas, más disposición, así es difícil ganar partidos", dijo en declaraciones a BT Sport, recogidas por Europa Press.

El técnico de los 'red devils' no quiso hablar de las bajas y sí del pobre nivel que mostraron sus jugadores en el Pizjuán. "No podemos ocultarlo. El domingo tenemos otra oportunidad y tenemos que dar un paso al frente y mostrar más carácter y personalidad. No se trata de los que faltaban, se trata de los jugadores en el campo. Tienen que rendir, creo en ellos y confío en ellos, pero tienen que demostrarlo y no fueron lo suficientemente buenos", afirmó.

"Hemos mostrado cosas buenas en muchas ocasiones, pero esta noche no estábamos listos para el partido. A este nivel, jugando para el Manchester United, tienes que estar listo para cada partido", añadió.

"Esta fue una gran oportunidad, una gran ocasión, para ganar algo y lo regalamos, tenemos que culparnos a nosotros mismos. Se fue, no podemos cambiarlo. Tenemos que mirar hacia el domingo, esa es la próxima oportunidad", terminó, pensando en el duelo ante el Brighton en semifinales de la FA Cup.