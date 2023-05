Fútbol/Liga Europa.- Ocampos: "Lo pasé muy mal, esto cambia muy rápido, para ganar hay que sufrir"

El jugador del Sevilla Lucas Ocampos se mostró emocionado después de la final de la Liga Europa ante la Roma, con el séptimo título para el club andaluz en una temporada muy complicada, en lo personal y colectivo, demostrando que "para ganar hay que sufrir".

"Es muy difícil hablar, se me pasan muchas cosas por la cabeza. Lo que tuve que sufrir para lograr esto otra vez. No tengo palabras. Estoy súper feliz", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después de la tanda de penaltis en Budapest.

El futbolista argentino, que regresó del Ajax en enero, confesó haberlo pasado muy mal. "Lo pasé muy mal, solo mi familia y yo sabemos lo que sufrimos. Esto cambia muy rápido, hace tres meses estaba solo sin entrenar y hoy salgo campeón de Europa", afirmó.

"Se lo merece mi familia, esto es lo que somos, para ganar hay que sufrir. Un partido a lo Sevilla, hay que sufrir", añadió.