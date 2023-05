Fútbol/Liga Europa.- Mendilibar: "Vamos a fijarnos en 90 minutos, no en el 97'"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, quiso destacar el partido de su equipo en Turín y olvidar el 1-1 que encajaron en el minuto 97, con el tiempo ya cumplido, después de ser superiores a la Juventus y con la baza aún del Sánzhez-Pizjuán para buscar la final de la Liga Europa la próxima semana.

"Hemos hecho un gran primer tiempo, obligando al rival a hacer algo que no quería, hemos robado balones, hemos hecho el gol. En el segundo quizá hemos bajado un poco, quizá porque estábamos más cansados o porque nos han obligado. No hemos podido robar tan arriba. Nos ha costado más asustarles, que era la idea, no meternos atrás", afirmó en rueda de prensa en el Allianz Stadium.

El preparador vasco insistió en el buen partido de su equipo, a pesar del amargo sabor del empate. "Vamos a fijarnos en 90 minutos, no en el 97'. Es una pena que te metan el gol como nos han metido, pero son circunstancias del fútbol, pero tenemos que estar contentos por cómo hemos jugado. En ningún momento nos hemos asustado, hemos tratado de dominar y jugar en campo contrario", apuntó.

"Una pena el gol pero tenemos que estar contentos, incluso el resultado igual nos viene bien. No se podrá especular, con el 1-1 tendremos que ir a ganar, con el ambiente del Pizjuán, espero que nos ayude", añadió, antes de referirse a la lesión de un Ocampos que estaba siendo el mejor y que fue sustituido en el primer tiempo.

"Ocampos, el problema que tenía no lo tiene curado del todo, pero tampoco se ha agravado. Ahora sí que habrá que darle descanso tres o cuatro días", confesó.

Por otro lado, el técnico de los andaluces fue preguntado por la decisión del colegiado de dejar sacar el último córner con el tiempo cumplido, donde llegó el 1-1 de Gatti. "Me han dicho que el córner se ha producido después del minuto seis que ha dado el árbitro. Si no corta antes de esa jugada, lo normal es que deje sacar el córner. Lo normal es cortar, pero estaban en nuestra área y no se vería bien por parte de la Juventus", afirmó.

"Son circunstancias del juego, que a veces te favorecen y otras no. Nadie se hubiese acordado de esa jugada si no hubieran hecho el gol. Es mejor olvidarnos de eso y acordarnos del partido", zanjó.