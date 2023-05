Fútbol/Liga Europa.- José Mourinho, muy pesimista con Paulo Dybala para jugar la final contra el Sevilla

El entrenador de la AS Roma, José Mourinho, se mostró este jueves muy pesimista con la participación de su delantero Paulo Dybala en la final de la Liga Europa contra el Sevilla FC, que se disputará el próximo 31 de mayo (21.00 horas) en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), debido a una lesión en su tobillo izquierdo.

"Honestamente, no creo que pueda jugar. Pero con la misma honestidad, espero que pueda llegar al banquillo. Dado que será su último partido de la temporada, ya que en su caso así será, podría ser capaz de llegar al banquillo y ayudarnos de esa manera", comentó Mourinho en rueda de prensa.

"Contra el Feyenoord estábamos fuera de la competición cuando él marcó el gol que llevó el partido a la prórroga. Si Paulo puede llegar al banquillo y darnos 15-20 minutos, yo ya estaría contento con eso. Con ello no estoy diciendo que Paulo no esté disponible el miércoles, pero habéis visto la realidad", indicó Mourinho, aludiendo a la ausencia de Dybala en varios entrenamientos 'giallorossi'.

"Paulo está en la sala de tratamiento. No es un secreto, es lo que hay", lamentó el técnico portugués. "Nosotros lo intentamos. Cuando piensas en una final, piensas en prepararte bien. Siempre pensé que Paulo podría jugar una mitad contra la Salernitana", explicó Mourinho respecto al último compromiso de su equipo en la Serie A.

"Pensé que podría estar involucrado antes de eso contra el Bolonia. En Leverkusen, el partido fue en una dirección que significó que Paulo no jugase. Pensamos que eso podría ayudarlo, pero no lo ha hecho", agregó. "Estamos tratando de hacer todo lo posible. Pero la verdad es que no está disponible", dijo Mourinho sobre la próxima jornada.

"No viajará con el equipo el sábado [a Florencia]. No hay manera", adelantó Mourinho respecto al encuentro de los 'giallorossi' en el campo de la Fiorentina durante la 37ª jornada de la Serie A. No en vano, la Roma todavía tiene opciones de escalar puestos y acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones.

"Pellegrini tampoco irá el sábado, pero se recuperará a tiempo para el miércoles", precisó sobre la final europea contra el Sevilla. "Paulo no irá el sábado. Hubiera sido importante para él jugar media hora, sentir y tocar el balón. Pero no puede. Ahora no puede hacer eso, no puede", insistió Mourinho varias veces para concluir.