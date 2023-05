Fútbol/Champions.- Pep Guardiola: "Estoy satisfecho, en el Bernabéu siempre es muy difícil"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró "contento" y "satisfecho" con el juego desplegado por su equipo, pese a que "no ha sido fácil encontrar a Erling Haaland", en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, un cruce que "está abierto", por lo que vivirá en el Etihad Stadium una "'final'".

"Hay que felicitar al equipo, en este escenario y en esta competición siempre es muy difícil. Empezamos muy bien y cuando éramos mejores fue cuando marcaron, y viceversa. Está abierto, en Manchester será una 'final'", analizó Guardiola en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Santiago Bernabéu.

El técnico catalán confesó que "tenía la sensación" de que no obtendrían "un resultado amplio" en la ida. "Prefiero un 1-1 que un 3-0 para el Real Madrid", ironizó, antes de elogiar al equipo blanco. "He visto una capacidad asociativa que hacía tiempo que no veía en el Madrid. Son difíciles de contrarrestar", alabó.

"Estoy muy contento con el juego que hemos hecho, sé contra qué equipo jugamos. Estoy muy satisfecho", valoró con contundencia el catalán. "En la primera parte estuvimos bien, pero no tenia sensación de agresividad para hacer gol. Tengo una pequeña idea de cómo podemos ajustar para la vuelta, para conseguir que no nos hundan. Vinicius nos puede hundir porque es imposible nos ser hundidos por el", comentó sobre el brasileño.

Guardiola ya avanzó algunos "ajustes" para la vuelta para "encontrar el equilibrio" y "atacar", ya que "no ha sido fácil encontrar a Haaland". "Para qué tirársela a Haaland si la puedes jugar en corto por abajo", reiteró, antes de elogiar a la pareja de centrales madridista y a Toni Kroos en su faceta de pivote. "Rüdiger y Alaba estaban muy atentos, son altos y rápidos. Toni nos hace defender más de lo que nos gustaría, sin él defenderíamos mejor", apuntó.

"Quizá debemos jugar con más ritmo en la vuelta, jugamos en casa, con nuestra gente", expresó sobre el encuentro del próximo miércoles en el Etihad, en el que "puede" que Julián Álvarez tenga su hueco junto a Haaland, para ser más verticales, después de un partido en el que sintió que era "más de centrocampistas".