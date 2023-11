Fútbol/Champions.- Jokin Aperribay: "La Real actuará penalmente contra los delincuentes que han lanzado las bengalas"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, anunció que el club vasco perseguirá a los "delincuentes" que lanzaron bengalas contra aficionados locales este miércoles en el duelo de Liga de Campeones en el Reale Arena contra el Benfica.

"Me duele comparecer en esta noche magnífica, pero quiero pedir perdón a la afición de la Real. Hemos requisado muchísimo material a los aficionados del Benfica, los cacheos han sido innumerables, pero no se ha podido incautar todo", dijo en rueda de prensa después del duelo que se saldó con victoria de la Real por 3-1.

El partido estuvo marcado, además de por la gran actuación sobre el césped del equipo de Imanol Alguacil, por la violencia de algunos de los seguidores del equipo luso. La Real compartió fotos de todo lo incautado a la afición del Benfica en la entrada al estadio, lo cual no impidió el lanzamiento de bengalas tras el 3-1.

El colegiado del encuentro, el inglés Anthony Taylor, detuvo el partido sobre el minuto 50, después del gol visitante. Además, la previa en los aledaños del Reale Arena dejó disturbios y el lanzamiento de bengalas, sillas y agresiones con palos en un enfrentamiento con la afición local y la Ertzaintza.

"La Real actuará penalmente contra los delincuentes que han lanzado las bengalas. No lo vamos a admitir. La Real pondrá todos los medios a su alcance para perseguir a esos delincuentes. Algunos partidos se están convirtiendo en peleas previas. Hoy se ha detenido a un guipuzcoano que no es socio. Existe un problema que no tiene fácil solución, pero iremos con todos los medios posibles ante estas personas. Son delincuentes", terminó.