Fútbol.- Simeone: "No fuimos lo contundentes que fue el Girona, pero el segundo tiempo fue muy bueno"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, quiso reconocer "el esfuerzo enorme" y el "segundo tiempo muy bueno" que realizó su equipo pese a la derrota ante un Girona, que tuvo una contundencia que no tuvo su equipo y que considera que será la que mantenga al conjunto catalán en la pelea por el título de LaLiga EA Sports.

"Hoy hubo un esfuerzo enorme, la verdad que el trabajo que hicieron sobre todo en el segundo tiempo, todo el segundo tiempo, fue muy bueno y hay un montón de cosas que fueron muy positivas para el juego del equipo", indicó Simeone en rueda de prensa, donde recordó que "siempre" trata de ver la parte "positiva" en las derrotas.

El argentino calificó, de todos modos, la derrota como "negativa por perder contra un rival que en estos momentos es directo" para la clasificación para la Liga de Campeones, pero consideró que, sobre todo "por las situaciones de gol del segundo tiempo", también lo pudieron "ganar". "No fuimos lo contundentes que fueron ellos y nos vamos con una derrota felicitando al rival porque hizo un buen partido", remarcó.

"No empezamos bien en el partido y fueron superiores hasta los 25 ó 30 minutos, pero en cuanto nos pusimos a atacar, el equipo mostró peligro y llegaron los goles. Luego hicimos un segundo tiempo muy, muy bueno, generando situaciones, siendo protagonistas, recuperando pelota en campo rival y haciendo un esfuerzo enorme", analizó el 'Cholo'.

Este lamentó que "en la última jugada" llegase el gol de la victoria del Girona, al que elogió, "Felicitaciones, está en un momento ideal. Es un equipo que juega bien, valiente, que ataca mucho, y mientras tenga la contundencia que está teniendo en este momento, las cosas le van a ir muy bien como le van hasta ahora", admitió Simeone.

Finalmente, el entrenador colchonero cree que se les escapó la victoria porque "en determinadas situaciones de juego del partido" no fueron "lo suficientemente contundentes defensivamente para resolver alguna de las jugadas que fueron goles de ellos", y no se mostró preocupado por estar ya a 10 puntos de la cabeza. "No miro más allá del partido que viene, que es el de la Copa. A seguir como siempre hemos hecho, no va a cambiar nada ahora después de tantos años", zanjó.