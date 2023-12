Fútbol.- Rusia vota en contra de afiliarse a la Confederación Asiática

La Unión Rusa de Fútbol conserva esperanzas de regresar pronto a las competiciones de la UEFA

MOSCÚ, 20 (dpa/EP)

La Unión de Fútbol de Rusia (RFU) votó este miércoles en contra de dejar la UEFA y afiliarse a la Confederación Asiática (AFC), conservando sus esperanzas de regresar pronto a las competiciones del máximo organismo rector europeo.

El presidente de la RFU, Alexander Dyukov, comentó después de dicha votación que un cambio a la AFC no está completamente descartado, pero habló de "ciertos avances en la relación con la UEFA" a pesar de la sanción.

La UEFA y también la FIFA, organismo rector mundial, prohibieron a las selecciones y clubes rusos participar en competiciones internacionales tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania. De ahí surgió en Rusia la idea de abandonar la UEFA. Además, no cuajó un reciente plan de la UEFA para readmitir a las selecciones rusas sub-17.

"Por supuesto que no estamos satisfechos", dijo Dyukov sobre las conversaciones mantenidas hasta el momento con la UEFA. Avisó de que no había garantía de que los equipos rusos pudieran jugar en eventos de la AFC porque dicha membresía también requeriría la aprobación de la FIFA.

El vicepresidente de la RFU, Alhmed Aidarov, afirmó que el futuro del fútbol ruso está en Europa y no en Asia. "No habrá Asia. Estamos luchando por Europa, Rusia es parte de Europa y ganaremos. Hemos decidido no unirnos a Asia y esta decisión recibió el apoyo unánime", concluyó.