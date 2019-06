Fútbol.- Rodrygo: "Vinicius me ha dicho que tenga paciencia"

El delantero brasileño Rodrygo Goes se mostró este martes ilusionado en su puesta de largo como futbolista del Real Madrid, al que llega con el deseo de "dar muchas alegrías" y dispuesto a tener "paciencia" y a estar "a disposición" de lo que llega el club, aconsejado por la experiencia vivida por su compatriota Vinicius.

"Quiero dar las gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia, al presidente (Florentino Pérez) por la confianza y a los aficionados por todo el cariño. Espero dar muchas alegrías", señaló Rodrygo en su presentación en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu.

Posteriormente, tras saltar al césped con la camiseta madridista y presentarse ante el público congregado, el extremo confesó que su llegada al 13 veces campeón de Europa era "la realizacion del sueño de cualquier niño" y el día "más feliz" de su vida.

El joven futbolista, que apuntó que ha mantenido contacto con Vinicius Jr "desde el momento" de su fichaje, no se mostró preocupado por la cantidad de estrellas del Real Madrid en su parte ofensiva y que tenga que buscarse minutos en el filial. "El Real Madrid siempre tiene a los mejores del mundo. Aquí siempre hay mucha competencia, estoy a disposición del club para jugar en el primer equipo o en el Castilla", añadió.

"Estoy preparado, para llegar hasta aquí hay que estarlo y me estuve preparando todo este tiempo jugando en el Santos. Ahora, debo tener paciencia porque es mi primera temporada en Europa y sé que puede haber momentos difíciles, pero creo va a haber muchas alegrías y debo estar preparado", subrayó Rodrygo, que no ve el fútbol europeo "tan distinto del brasileño". "Hay un nivel más alto, pero creo que lo tengo todo para jugar bien en esta Liga", confió.

El brasileño también sabe que la "presión es aquí mucho mayor". "Vinicius me ha contado su experiencia y llego en el mismo momento que él. Me ha dicho que hay que tener paciencia, soy muy joven y tengo un futuro enorme, las cosas van a salir de forma natural", expresó, pidiendo "no hacer comparaciones" con su compatriota porque sólo son "dos jóvenes con las mismas características y en el mejor club del mundo".

A la hora de autodefinirse, se ve como "un delantero rápido" al que le gusta hacer "muchos goles y regates". "Me gusta jugar por las bandas, por el lado izquierdo, pero no tengo preferencia, estoy listo para jugar", admitió, descartando que su facilidad goleadora sea "una presión" para jugar en el Real Madrid.

"Me identifico un poco con Robinho o Neymar", puntualizó, sin entrar a valorar si le gustaría el fichaje del delantero del PSG. "Es un gran jugador, pero está en otro equipo, a mí me gustaría ser el Rodrygo del Real Madrid", zanjó el delantero, que también tiene como "ídolos" a otros compatriotas a los que vio "jugar poco" como Ronaldo o Roberto Carlos, y al que le hace ilusión entrenar "con todos" sus nuevos compañeros, quizá más con "Hazard o Benzema".

Sobre su salida de Brasil muy joven, como otros talentos del país, reconoció que "es difícil competir con el fútbol europeo, no solo por el dinero sino porque los sueños de todo el mundo es jugar aquí por la organización que hay". "Estoy impresionado por todo lo que han hecho cuando he llegado", indicó.

"Todos los que me conocen saben que de niño siempre he sido del Real Madrid y que jugaría en el Real Madrid. Cuando vino la oferta no tuve ninguna duda, le prefería en todo momento", sentenció Rodrygo, que todavía no ha "hablado" con Zinédine Zidane. "Estoy deseando que me entrene", aseguró.