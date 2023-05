Fútbol.- El padre de Haaland dejó su palco en el Bernabéu porque "los aficionados no estaban felices con el 1-1"

Alf-Inge Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, aseguró que él y sus acompañantes tuvieron que dejar el palco del Santiago Bernabéu antes de la finalización del partido de este martes entre el Real Madrid y el Manchester City porque "los aficionados no estaban felices con el 1-1" y porque al club madridista le molestó que celebrasen el tanto de Kevin de Bruyne.

"OK. El Real Madrid no estaba contento con que estuviéramos celebrando el gol de KDB (Kevin de Bruyne). Aparte de eso, tuvimos que movernos porque los aficionados del Real Madrid no estaban contentos con el 1-1", señaló 'Alfie' Haaland este miércoles en su cuenta oficial de 'Twitter'.

El padre del delantero del City respondía en su mensaje a un vídeo publicado por 'Sky Sports' en el que se ve como el personal del Santiago Bernabéu le hace salir de su palco en un momento en el que 'desafiaba' a los aficionados con gestos como despedirse irónicamente de ellos con una sonrisa y poniéndose las manos en los oídos para escuchar 'bien' los cánticos hacia su persona. Algunos medios señalaron que el exjugador también tiinformes de noticias dijeron que Haaland también tiró cacahuetes a la grada.