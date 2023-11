Fútbol.- Luis García: "Me espero al mejor Barça posible, van a salir a matarnos"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, confesó que espera "al mejor Barça" este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, herido el vigente campeón por los últimos partidos, por lo que confió en que su equipo sea capaz de jugar a su mejor versión.

"He oído que han estado una hora reunidos en el vestuario, que tuvieron una cena sólo los jugadores. Van a salir al 1000x1000, el Barça va a intentar hacer mañana el mejor partido del año, como si jugase contra el Real Madrid", dijo en la rueda de prensa previa.

"Primero porque, para su nivel, no llevan una imagen muy buena últimamente, aún así ganaron a la Real Sociedad, y porque los calendarios importan. No es lo mismo que tuvieran Champions la semana que viene, me espero al mejor Barça posible, sin rotaciones, con ganas de irse con tres puntos a sus selecciones", añadió.

Así las cosas, el técnico de los vascos apuntó que su equipo tiene que lograr competir y hacer largo el encuentro. "Van a salir a por nosotros a matarnos. Lo tienen marcado en el calendario como algo que no quieren fallar. Espero que se encuentren al mejor Alavés, igual de motivado y con las mismas ganas", afirmó.

"Tenemos que estar muy juntos, hacer el partido largo, ir creciendo a lo largo del partido. La primera parte contra el Almería me pareció muy buena, aunque yo quiera hacer eso otra vez es imposible. Tenemos que competir y no salirnos del partido nunca. Tener nuestras opciones y aprovecharlas. Si el equipo da su mejor nivel podemos sacar un resultado", añadió.

Además, García Plaza explicó que el sistema no importa contra el FC Barcelona si no estás bien. "Si algo tiene este equipo es que aprende rápido. Tengo experiencia de jugar en Barcelona, recuerdo a Manolo Preciado, que no sabía qué hacer y siempre perdía. Lo importante es hacer un buen partido. No es tanto de sistema, es de que estemos bien. El Barça normalmente domina y es difícil quitártelo de encima", explicó.

"La presión la saben llevar, saben jugar con esa presión, sobreponerse. Tienes que hacer el partido perfecto. Ellos no se van a poner nerviosos, tienen calidad para hacer todo eso", apuntó sobre los jugadores del Barça señalados en los últimos partidos.