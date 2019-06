Fútbol.- Leo Messi: "Tenemos que ganar por lo menos un partido para pasar, si no es muy difícil"

(Atención abonados, corrige anterior noticia por un error en titular. Gracias de antemano, un saludo)

El delantero de la selección argentina y del FC Barcelona, Leo Messi, dejó claro que, tras sumar sólo un punto en su duelo contra Paraguay, no les sirve otra cosa que no sea ganar a Catar en la última jornada para pasar a cuartos de la Copa América porque "si no es muy difícil".

"Vi a los jugadores dolidos, obviamente, porque teníamos que ganar y lo vi cerquita por momentos. Pero les veo convencidos de ir a ganar el partido que nos queda. Tenemos que ganar por lo menos un partido para pasar, si no es muy difícil", señaló ante los medios tras el partido ante Paraguay.

El '10' argentino cree que tienen que seguir mejorando, pero "no hay tiempo". "Sabíamos que nos jugábamos muchísimo y lamentablemente no pudimos obtener la victoria que creíamos. Todo lo que se hace es para sumar, crecer y lo mejor para lograr el objetivo." justificó el rosarino.

El capitán de la albiceleste comentó sobre el partido que "muchas veces te lleva a la locura". "Pensar que tienes que ganar para estar tranquilo y ahí es por donde empezamos a cometer errores, a salir a destiempo, a salir de a uno, a dejar espacios, a generar facilidades para ellos para el contragolpe", apostilló.

Finalmente, el delantero argentino defendió que el equipo trató de poner "tranquilidad". "No nos teníamos que volver locos en la búsqueda del segundo, hacerlo organizado y ordenado", sentenció Messi.