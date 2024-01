Fútbol.- El lateral Javi Galán llega a la Real Sociedad cedido hasta final de temporada

El lateral izquierdo español Javi Galán confirmó este miércoles su salida del Atlético de Madrid para finalizar la presente temporada como cedido en la Real Sociedad, según informaron ambas entidades con sendos comunicados.

"La Real Sociedad y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo para la cesión de Javi Galán hasta el final de la temporada 23-24", avanzó la entidad vasco en su página web.

El lateral pacense, que llegó a la entidad rojiblanca el pasado verano procedente del RC Celta, no ha tenido el protagonismo esperado de la mano de Diego Pablo Simeone, disputando solo nueve encuentros, solo dos de ellos como titular.

Galán llega ahora a la Real Sociedad tras la lesión de gravedad de Aihen Muñoz, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de Liga ante el RC Celta del pasado sábado.

Además, su debut podría acelerarse a este mismo sábado (14.00) ante el Rayo Vallecano en el Reale Arena, después de Kieran Tierney tuviera que retirarse del duelo copero de este martes contra los gallegos por un problema muscular.

"Muy contento, con muchísimas ganas desde ayer de estar aquí, con mis compañeros y de empezar a trabajar. Es un club que siempre he tenido en mente. Siempre ha habido interés y nada más que existió la idea de venir, no me lo pensé", aseguró el lateral en una entrevista a los medios de su nuevo club.

El jugador elogió la posición de la entidad, luchando por tres competiciones a estas alturas de temporada, algo de lo que "ahora mismo pocos clubes" puede presumir. "Está claro que eso es un incentivo, también la institución, el club, el equipo y la verdad es que no me lo pensé", reiteró Galán, que desde el "trabajo y el compromiso" espera "aportar lo máximo posible".