Fútbol.- Juergen Klopp confirma un acuerdo con el Brigthon para el fichaje del centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo

LONDRES, 11 (PA Media/dpa)

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, confirmó este viernes que el conjunto 'red' ha llegado a un acuerdo con el Brigthon & Hove Albion por el joven centrocampista ecuatoriano de 21 años Moisés Caicedo, por el que las informaciones indican que habría pagado 110 millones de euros.

Esta cifra convertiría al internacional en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, superando los 107 millones que pagó el Chelsea al Benfica por el argentino Enzo Fernández y de forma muy clara la mayor cantidad que invirtió el hexacampeón de Europa por el central neerlandés Virgil van Dijk (75 millones).

Hay que recordar que el Brighton pagó cuatro millones al Independiente del Valle ecuatoriano en 2021 por el centrocampista, pero aún está por ver si la operación se terminará cerrando por el interés que tiene también el Chelsea.

"Puedo confirmar que el acuerdo (con el Brighton) está cerrado, sea lo que sea lo que eso signifique, porque queremos al jugador y no cualquier tipo de acuerdo, ya veremos", señaló Klopp en rueda de prensa previa al estreno en la Premier de este domingo ante el Chelsea.

El técnico alemán recordó que no son un club con "recursos infinitos" y que tampoco esperaba que "pasaran un par de cosas en verano, como lo de Henderson y Fabinho", jugadores que dejaron el Liverpool para poner rumbo a Arabia Saudí, mientras que trataron de tener "una oportunidad" para fichar a Jude Bellingham, finalmente traspasado al Real Madrid.

"Veremos (qué pasa con Caicedo). He dicho lo que sé, vamos a hacerlo paso a paso, vamos a ver qué pasa en las próximas horas o días", zanjó el entrenador del equipo inglés, que confesó que antaño se equivocó cuando se mostró crítico por tales cantidades.

"Todo ha cambiado. ¿Me he dado cuenta de que estaba equivocado? Por supuesto, así son las cosas, no volverán a ser al revés, Arabia Saudí no ayudará a ello. Si la gente quiere echarme en cara mis declaraciones de hace cinco o seis años, no hay ningún problema. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué, es fácil admitirlo", aseveró.