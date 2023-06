Fútbol.- Jordi Alba: "Me costó no tener protagonismo después de diez años jugándolo todo"

El exjugador del FC Barcelona Jordi Alba repasó su trayectoria en el equipo culé, en el que durante diez años lo jugó "todo", pero reconoció que en la última temporada perdió el protagonismo y le "costó" aceptarlo, aunque destacó que se marcha del club azulgrana "muy agradecido".

"Al principio me costó, más internamente, porque al final llevaba diez años jugándolo todo y, de repente, no tener ese protagonismo de minutos, cuesta un poco", declaró el lateral durante una entrevista en el programa ICONOS de DAZN que recoge Europa Press.

Pese a este último año, el legado del de Hospitalet de Llobregat es imborrable y le coloca como uno de los mejores laterales de la historia del Barça. "Me voy feliz, muy agradecido al club y también sintiéndome muy querido por todo el barcelonismo", recalcó.

En sus 459 partidos con la camiseta blaugrana ha anotado 27 goles y repartido 91 asistencias, pero para Alba lo más importante es que los aficionados hablen de él "tan bien". "Me siento muy afortunado, me voy satisfecho por todo lo que he conseguido", comentó.

Sobre su carrera colocó a Unai Emery como el entrenador que más le marcó, ya que en el Valencia le dio la oportunidad de, pese a ser extremo, pasar al lateral. "Me dijo: 'Yo cuento contigo, quédate, e hice varias cagadas porque nunca había jugado de lateral, pero siguió apostando por mí. Creo que por confiar en mí y hacerme debutar en Primera División, Emery fue el entrenador que más me ayudó", remarcó.

Pese a su extraordinaria trayectoria, en la que ha conseguido 18 títulos, Alba tiene claro cuál fue su mejor momento: "El año de Tito Vilanova y los dos primeros años de Luis Enrique, creo que han sido los mejores. A nivel de equipo me sentía muy superior, sabía que íbamos a ganar", concluyó.