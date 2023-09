Fútbol.- Javier Tebas: "Lo que hace Real Madrid TV no está dentro del 'fair play' deportivo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que "lo que hace Real Madrid TV", en referencia a los vídeos emitidos criticando la actuación del árbitro del reciente derbi, Javier Alberola Rojas, y del colegiado que dirigiría el último encuentro de los blancos ante Las Palmas, José Luis Munuera Montero, "no está dentro del 'fair play' deportivo", aunque evitó calificarlo como una adulteración de la competición.

"Adulterar la competición es bastante fuerte, no me atrevo a decir que adultera la competición. Pero lo que hace Real Madrid TV no está dentro del 'fair play' deportivo de la competición. Está faltando a ese 'fair play', como mínimo, y al servicio público que tiene esa televisión, pero de ahí a adulterar hay un trecho, porque no sé que intenciones tiene con esas imágenes el Real Madrid", valoró Tebas en preguntas a los medios tras la presentación del informe 'Impacto socio-económico del fútbol profesional en España' elaborado por KPMG.

Así analizó el mandatario de la patronal del fútbol profesional las palabras del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, afirmando que los blancos "adulteraban la competición" con sus críticas a las actuaciones arbitrales, según publican algunos medios. "Sus declaraciones están dentro de un entorno, por una conducta de Real Madrid TV, un canal sujeto a condición administrativa", argumentó.

"El Estado español entrega el canal para un servicio público, e imagino que el club entregaría una memoria defendiendo los mejores valores del fútbol para su adjudicación. "Yo me pregunto si los está cumpliendo...", dijo.

"No creo que esas palabras afecten negativamente, en el mundo del fútbol siempre hay lío con el tema arbitral, el VAR... Es un problema muy generalizado que no afecta, aunque no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Hay que trabajar mucho más, porque llevamos años sin solución. Nosotros hemos propuesto una independencia arbitral a través de una empresa mercantil para ir a la excelencia arbitral", comentó sobre la polémica arbitral y las palabras de Gil Marín.

Además, Tebas abordó la 'disputa' con el Real Madrid por el tema de los derechos televisivos, con el club blanco negando las entrevistas postpartido, pese al intento de la patronal por "mejorar más el producto". "Ahora, por una sentencia que no es firme, han tomado esta decisión, pero no vamos a dejar de defender los derechos de los clubes. Por mucho que uno sea Florentino Pérez o el Real Madrid no nos podemos subyugar. No debemos ceder", defendió.

Finalmente, denunció la conducta de los hinchas radicales del Atlético de Madrid que insultaron y señalaron el domingo a una niña de 8 años por llevar una camiseta de Vinícius y golpearon a su tía cuando entraban al estadio Metropolitano para ver el derbi entre ambos equipos madrileños. "Nosotros ya denunciamos y vamos a estar como acusación particular. Ella no tiene capacidad para tener abogado, pero nosotros es como si lo fuéramos", avanzó.

"Estuvimos intentando localizarlos. Es un caso muy triste, porque la tía es aficionada al Atlético y se llevó a sus sobrina a ver el ambiente en el campo. No la increparon de manera masiva, no como el año pasado. Esta gente no tiene que volver a los estadios. Seguiremos en la misma línea, es dramático lo que pasó. No nos conformamos con poner 'No al racismo', somos de acción", zanjó.