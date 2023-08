Fútbol.- Francos: "Si el TAD acepta nuestra denuncia Rubiales será suspendido sine die"

El presidente del CSD dice que la UEFA no ha recibido la denuncia de la RFEF por presunta injerencia del Gobierno

"Estoy preocupado: hace dos semanas estábamos mejor situados para organizar el Mundial de 2030 que hoy"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, subrayó que si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) acepta la denuncia del Consejo contra el ex presidente de la RFEF Luis Rubiales por el beso a la internacional Jenni Hermoso tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda "será suspendido sine die".

En una rueda de prensa en la subdelegación de Gobierno en Tarragona, Víctor Francos, quien confesó tener la "obsesión" por informar "al minuto", dijo que el Gobierno no va a "estar pendiente ni dependiente de lo que hagan otros organismos" en el 'caso Rubiales'.

"No tenemos información de la resolución del TAD, que tiene sus tiempos. Seguimos pensando que nuestra denuncia tiene todas las características y fundamentos jurídicos para que sea atentida como falta muy grave y, en ese momento, activaríamos nuestros mecanismos. No tenemos noticias del TAD y respetamos su independencia. Si llega la resolución aceptando nuestra denuncia la suspensión será 'sine die' hasta que el TAD resuelva judicialmente", recalcó.

Respecto a la reunión este lunes del presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha, con los responsables de la federaciones territoriales, Francos dijo que ha intentado hacerles llegar lo que espera la sociedad española: "que la RFEF no vuelva a dar el espectáculo del viernes pasado". "Esperemos que estén a la altura, lo deseo con todas mis fuerzas", añadió.

"NO ME GUSTARON LOS APLAUSOS DE VILDA Y DE LA FUENTE"

El presidente del CSD expresó su "respeto" por la decisión de la madre de Luis Rubiales de declararse en huelga de hambre porque, según él, no se imagina "a una madre que no defienda a un hijo", aunque sí fue crítico con los aplausos de los seleccionadores masculino y femenino, Jorge Vilda y Luis de la Fuente, en la Asamblea de la RFEF el pasado viernes.

"No ha habido jamás un Gobierno que decida por los seleccionadores. A mí no me gustaron los aplausos. Habla Víctor Francos. Cuando se habla de feminismo, no me gustó lo que se dijo y cómo se aplaudió. Las consecuencias tiene que decidirlas la federación. No me dedico a decir quién debe dimitir. De los seleccionadores nacionales no puedo opinar, pero ni me gustaron los aplausos ni me gustó la Asamblea. Algunas cosas fueron tan tristes que eso no se puede volver a repetir", indicó.

Por otro lado, el máximo responsable del CSD aseguró no tener "conocimiento" ni de la denuncia de la RFEF por presunta injerencia del Gobierno en el 'caso Rubiales' ni de que la UEFA la haya recibido. "Estamos muy tranquilos porque estamos actuando sobre la legalidad vigente dentro de los parámetros con los que se actúa con todas las federaciones nacionales. Quien intenta trasladar fuera los problemas de dentro es que no puede resolver los problemas dentro", destacó.

En este sentido, Francos se declaró tranquilo sobre la participación de la selección española en competiciones internacionales. "Intentrar decir que la selección no pueda jugar en competiciones europeas o mundiales déjeme que lo dude", indicó.

Por contra, sí admitió que las opciones de organizar el Mundial de 2030 han disminuido. "Estoy preocupado: hace dos semanas estábamos mejor situados para organizar el Mundial que hoy, pero somos un Gobierno tozudo y podemos explicar a la FIFA y la UEFA que el deporte y el fútbol español no es lo que se ha visto estos días", comentó.

Francos informó de que este lunes ha hablado con un vicepresidente de FIFA para "encauzar una situación que para ellos no es cómoda". "Un hecho particular no puede empañar un objetivo colectivo", manifestó.

"YOLANDA DÍAZ ACTÚA CON BUENA FE"

Igualmente, el presidente del CSD se declaró "absolutamente respetuoso" con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, quien censuró que se podía haber actuado con mayor celeridad en el caso Rubiales.

"Actúa con toda la buena fe del mundo. Si hubiéramos atendido a la primera denuncia de Sumar no se podía suspender a Rubiales. Hay gente que nos espera en la falta de rigor y nosotros estamos en el rigor. Todo lo que dice lo hace por el bien del fútbol español. Estamos haciendo todo lo que podemos porque las cosas vayan lo más rápido y lo mejor posible", explicó.

"No es justo decir que hemos actuado más tarde que la FIFA. Nosotros no podíamos. Le exigimos a la RFEF unas medidas y que se implementaran antes de que acabara la Asamblea. Y si no nos veíamos obligados a actuar. La FIFA sí podía actuar el martes. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía un principio de prudencia. Será que ha actuado prudentemente como el Gobierno de España", añadió.

A Rubiales le habría dicho: "'Tenías que haberte ido el viernes'". "Si el TAD comunica y son 48 horas no tardaremos 49 horas en reunirnos. Estoy trabnquilo, lo que no quería era una impugnación formal", defendió Francos, quien anunció que en los próximos días comunicaran a las federaciones que tienen que adaptar sus estatutos para cumplir la paridad en sus órganos de dirección. "Esto demuestra un compromiso del Gobierno con la paridad en los órganos de dirección del fútbol y de todos los deportes", sentenció.