Fútbol.- Eduard Romeu (FC Barcelona): "Aspiramos a no usar más 'palancas' y que este concepto desaparezca"

"Hemos puesto un tapón en el desagüe, se han enderezado los fondos propios y nos ocupamos en la deuda"

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, ha asegurado este miércoles en la presentación de la liquidación del ejercicio económico de la temporada 2022/23 y de los presupuestos para la vigente campaña --números que deberán ser aprobados en la Asamblea de Compromisarios de este sábado-- que el club aspira a "no usar más 'palancas'" y a lograr que este concepto "desaparezca", si bien los beneficios de la pasada campaña se lograron gracias a esas famosas 'palancas'.

"La voluntad es tener un ejercicio sin 'palancas' y que este concepto desaparezca. Hablamos ya de ingresos y gastos ordinarios. Hay dos opciones extraordinarias congeladas como son la venta de BLM y la venta de una parte de Media. Esto se ha hecho con un esfuerzo extra en un año muy jodido por irnos a Montjuïc. En condiciones normales, serían números que lucirían mucho. Pero sí, aspiramos a no usar ninguna operación de palanca más", reconoció en rueda de prensa.

Sin esas 'palancas', pese a que tienen esos dos ases en la manga guardados por si hiciera falta activarlos, el FC Barcelona prevé tener 8 millones de euros de beneficio neto al cierre del ejercicio económico vigente (2023/24). "Estos números se deben hacer realidad, el club está ordenado y sabemos cómo llegar a ellos. Pero no nos podemos despistar. Diría que la deuda es el siguiente punto que atacaremos desde ya, estamos en observación. El objetivo es no abrir la persiana perdiendo dinero", apuntó Romeu.

De momento, aseguró que han logrado "poner un tapón en el desagüe" y "parar la sangría" económica de la entidad. "Se han enderezado los fondos propios por normativa y tranquilidad de los inversores y, muy importante, la ocupación ahora está en la deuda. Tenemos un plan de viabilidad que sustenta estos números y no todo deben ser noticias negativas y esperamos resoluciones judiciales que puedan mejorar esto", apuntó.

"Hemos tenido, cogiendo las grandes cifras, unos ingresos respecto a presupuesto de 4 millones adicionales, con un resultado positivo superior al presupuestado. Hemos aprovechado la bondad de los números y resultados del ejercicio para hacer un cargo correspondiente a 'cargos mochila' que hubiéramos tenido en ejercicios posteriores, con el objetivo de una vez por todas, en la temporada 23/24, poder tener un ejercicio normalizado sin ninguna operación extraordinaria, vulgarmente conocidas como palancas", concluyó el vicepresidente económico.

En cuanto al cierre del ejercicio 2022/23, con 304 millones de euros de beneficios tras obtener 1.259 millones de ingresos de explotación y 1.165 millones de gastos de explotación y una vez pasado el filtro de los impuestos, Romeu explicó que se aplicaron esas 'palancas' por última vez y que, visto que había margen de maniobra, se aprovechó para adelantar unos 'gastos mochila' que ya no pesarán en futuros ejercicios.

Igual que en los ingresos (esos 1.259 millones totales) se incluyen 'palancas' como la venta de una parte de los derechos televisivos, en los gastos también hay 'contrapalancas'. "Destacaría una operación extraordinaria de 48 millones, incorporado por criterio de prudencia, que corresponde al valor de intereses meditados del resultado de las obras del Espai Barça, que tiene vida propia. Es una bolsa de fondos a la que se imputarán ingresos y gastos fruto de la 'remodelación' del estadio", explicó. La otra 'contrapalanca' son los 100 millones de sobrecoste de ejercicios futuros.

En esos ingresos destacan los ingresos ordinarios de 860 millones de euros, con un coste deportivo (masa salarial) del 79%. "Queríamos taponar la fuga de agua y una vez solucionado pensar en otras operaciones", explicó Romeu, que celebró que ese 'ratio' de masa salarial respecto a los ingresos mejore, y mucho, de cara al presupuesto de la presente temporada, hasta quedarse en un 57%.

Dentro del apartado de gastos, en concreto en gastos de gestión (255 millones, 11 más de lo presupuestado), el club explicó que hay partidas grandes como los 77 millones de BLM (logística, compra material, personal, etcétera) o los 24 millones de mantenimiento de instalaciones, 19 millones de 'Seient Lliure' o 17 millones en desplazamientos.

En cuanto a los fondos propios, el club está cerca, a medio millón de euros, de volver a tener patrimonio neto positivo. "El compromiso era enderezar la situación económica cuanto antes mejor. Estamos ahora en -500.000 euros en cuanto a poder tener patrimonio positivo en el club", apuntó el vicepresidente. Y el gran objetivo es ahora reducir la deuda financiera del club, algo que han logrado hacer con 128 millones de euros menos de deuda respecto a junio de 2021.

"Nos tenemos que felicitar porque, durante dos ejercicios, hemos sido capaces de reducir la deuda financiera. Todavía debemos 207M a clubes, 570M a bancos. Pero ya no hay 'mochilas' con jugadores. No estamos satisfechos, no. Pero tapado el agujero y empezando a enderezar fondos propios negativos, estamos ocupados todavía en la deuda, que es nuestro lastre. Hay que subir ingresos y bajar gastos", reconoció.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto al presupuesto para la temporada 2023/24, se prevén unos ingresos menores, de 859 millones de euros, pero también unos gastos menores (832 millones) para un resultado de explotación de 27 millones y, tras impuestos, un beneficio neto de 8 millones de euros.

"Volvemos a números sin ingresos extraordinarios, sin palancas. El exilio a Montjuïc tiene un coste. Es una salida con un impacto de -78M? en cuanto a ingresos de estadio. Es normal porque no hay el mismo flujo de personas, ni de asistencias al museo, por ejemplo. Son números muy fiables en línea a los que hemos tenido en anteriores ejercicios", apuntó Romeu.

La gran novedad es que se bajan los salarios deportivos y se aplica un plan de viabilidad encargado por el presidente, Joan Laporta. "Hemos tomado algunas decisiones drásticas, muy desagradables para nosotros pero que eran muy necesarias. Cuando empiezas a imponer un criterio, al principio debes ser muy riguroso. Y de ahí que tengamos 333M menos de gastos, cifra que pocos creeríais al principio del año pasado", apuntó.

"Me quedaría, más que con el resultado final de 8M de beneficio, de que hemos sido capaces de tapar el agujero y tenemos la voluntad de mejorar estos números porque seguimos trabajando duro", explicó.

EVOLUCIÓN COSTE DEPORTIVO

El club busca un equilibrio entre la masa salarial (de todo el club) en cumplimento normativo y recomendación UEFA y el rendimiento deportivo. Y, en cuanto a la masa salarial del presente curso, es la cifra "más reducida y con mucha diferencia" de los últimos años, un 57% respecto al 79% del año anterior. "Y se ha tenido que hace equilibrio para tener éxitos deportivos. Y venimos de ganar LaLiga en fútbol y las diferentes secciones han sido capaces de conseguir títulos", aportó.