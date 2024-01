Fútbol.- Del Bosque y su etapa como seleccionador: "No fui esclavo de nadie, hice lo que pensaba que era lo mejor"

El exselecionador nacional de fútbol Vicente del Bosque insistió en que, durante su etapa dirigiendo el banquillo de la selección, no fue "esclavo de nadie" e hizo "lo que pensaba que era lo mejor", al mismo tiempo que lamentó que se esté "perjudicando" la "buena reputación del fútbol", en referencia al seguimiento y apoyo de "más de un millón de familias".

"Hay que tener cuidado y ser prudente con lo que se dice. Cuando perdimos ante Suiza el primer partido del Mundial que acabamos ganando, la gente de Madrid no quería que jugara Busquets y la de Barcelona, que no jugara Xabi Alonso. Pero nosotros, aunque pudiéramos estar equivocados, pensábamos que debíamos jugar con los dos. No fuimos esclavos de nadie, sino que hicimos lo que pensábamos que era lo mejor", confesó Del Bosque en una entrevista a la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

El salmantino recordó que, "en el caso de la selección", gestionaron "una herencia buena de Luis Aragonés", para después proclamarse campeones del mundo. "Pero también en el Real Madrid nos tocó gestionar una herencia no tan buena. Ni soy perfecto ni todo está lleno de imperfecciones. Seguro que he metido la pata, pero siempre intentando mantener una normalidad", dijo.

El entrenador fue premiado por la APDM por su trayectoria y repasó en la entrevista por recibir el galardón su relación con los medios durante su pasada etapa en los banquillos. "Entonces era muy familiar, a los entrenamientos solo venían un redactor de Marca y otro de AS. El trato era tan cercano que alguna vez discutíamos por las puntuaciones que nos habían puesto después de un partido. Qué pardillos éramos...", rememoró

Una relación que cambia cuando eres seleccionador. "Es diferente porque tienes ese sentimiento de que eres empleado del club y debes dar la mejor imagen posible. Por ejemplo, Ancelotti no es solo el entrenador, sino también la imagen del club. Yo eso lo entendí como entrenador del Real Madrid y no digamos ya al frente de la selección. Éramos imagen del fútbol español. Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el fútbol en la sociedad", reflexionó.

"No es ninguna pedantería, es una realidad. Aunque haya algunos entrenadores que les cueste más, tienes que entender el papel de los medios, que dependes de ellos y la importancia que tienen para que los aficionados se acerquen más. El liderazgo del seleccionador hay que ejercerlo con orden y buen talante. He tenido suerte de llevarme muy bien con la prensa deportiva catalana, porque creo que también teníamos la obligación de acercarnos a ellos", agregó.

No obstante, Del Bosque confesó que había críticas que le "dolieron". "A diferencia de algunos que dicen que no escuchan o no leen los medios, yo soy de los que les gusta escuchar y leer, no digo todo, pero sí mucho de lo que se dice y escribe. Pero en general creo que, tanto ante las críticas como los elogios, he estado como debía estar", dijo.

En la actualidad, para Del Bosque, "los medios tienen menos libertad y los periodistas sufren una coacción permanente", mientras los clubes "seguro" se han 'bunkerizado'. "La realidad es que ahora hay muchos más medios, además de las redes. Si abres, por ejemplo, el grifo a todo Latinoamérica, es inabarcable. Como atiendas a uno, estás obligado a hacerlo con otros y es imposible. Aunque yo creo que hay que intentarlo y forma parte del trabajo del entrenador", comentó.

Finalmente, el exseleccionador celebro sentir "el cariño de todo el mundo", un reconocimiento que le alegra "sobre todo por el fútbol, que es muy importante para la sociedad". "En España tenemos más de un millón de fichas de chavales y chavalas, esto quiere decir que todos los fines de semana más de un millón de familias están pendientes del fútbol y eso debemos cuidarlo y darle la importancia que tiene. La buena reputación del fútbol es importante y creo que a veces la estamos perjudicando", concluyó.