Fútbol.- Carlo Ancelotti: "Vinícius y Rodrygo han vuelto"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, valoró la actuación de su equipo este sábado ante el Valencia como la mejor de la temporada, un 5-1 donde regresaron a su mejor versión tanto Vinícius como Rodrygo, mientras que puso al Girona como candidato a ganar LaLiga EA Sports después de 13 jornadas.

"Mi trabajo a veces tengo que ser injusto con alguien. Hoy Modric podía haber jugado desde el principio. Tengo que elegir y no siempre es sencillo", afirmó en rueda de prensa, volviendo al tema de las oportunidades para uno y otro, como las que reclama Lunin con sus buenos partidos en la ausencia de Kepa.

El técnico de los blancos destacó "el mejor partido" del Madrid en lo que va de temporada. "Ha sido el mejor partido, el Valencia no ha mostrado su mejor nivel porque hemos jugado un partido muy bueno. Los primeros 15 minutos se podía defender un poco mejor, después el partido ha sido perfecto", afirmó.

"Han vuelto los dos a su mejor nivel. Necesitaban solo tiempo para volver a expresar sus mejores calidades. Los últimos dos partidos lo han hecho muy bien. Se puede decir que han vuelto", dijo sobre la dupla brasileña, artífice de sendos dobletes.

Por otro lado, Ancelotti apuntó que Jude Bellingham, ausente este sábado en el Santiago Bernabéu, no podrá jugar con Inglaterra en el parón por selecciones. "Volverá pronto, va para ser evaluado, pero si no ha jugado hoy no puede jugar con Inglaterra. Tiene que hacer un trabajo específico para fortalecer el hombro y después del parón puede jugar", afirmó.

Además, el técnico italiano, que dejó claro que "los últimos tres partidos en casa" jugaron "muy bien" pese a que contra el Rayo faltó acierto, dio opciones al líder Girona de pelear por el título. "El Girona lo está haciendo muy bien, no tiene competición europea, es un rival que puede pelear la Liga, no tengo duda", zanjó.