Fútbol.- Carlo Ancelotti: "Si tenemos que ganar un partido, mejor contra el Barcelona que al Rayo"

"El equipo ha dado la cara y para mí es suficiente"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lamentó el empate (0-0) ante el Rayo Vallecano pero dejó claro que fue "un partido bien jugado" por parte de su equipo, donde faltó el gol como "puede pasar", por lo que afirmó estar tranquilo y confiado.

"Ha sido un partido bien jugado, con buena actitud, con energía, con muchas oportunidades claras, nos ha faltado acierto al final. Estamos dolidos por el resultado, el partido ha sido bueno en mi opinión", dijo en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

El técnico italiano negó dependencia de los goles de un Jude Bellingham que sufrió un golpe en el hombro. "Bellingham tiene un problema en el hombro, lo van a evaluar mañana. Estaba un poco afectado pero ha podido jugar todo el partido", afirmó.

"Tenemos muchos recursos, hoy no ha entrado Bellingham en la situación de ataque, nos ha faltado acierto", apuntó, explicando después la sustitución de Luka Modric. "Para dar amplitud al campo, hemos cambiado el sistema, para dar más energía. Nadie merecía ser cambiado. Ha sido un buen partido: 22 disparos, cero en contra. A veces puede pasar que no eres capaz de marcar goles", dijo.

Ancelotti se mostró tranquilo con la falta de puntería y habló de resultados y merecimientos haciendo mención al Clásico de la semana pasada que ganaron en el descuento. "No me preocupa. Lo hemos intentado de muchas maneras, no ha salido. Puede pasar. Lo importante es intentarlo hasta el final", explicó.

"A nivel energía ha sido un partido completo, yo no he visto un equipo cansado. Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. Ha sido un partido que se merecía ganar, puede ser que otro partido que no merecemos sí ganamos. En la tabla estamos muy bien, estamos en la pelea. Estamos muy bien en la Champions. Drama no hay, hay confianza que vamos a hacer las cosas bien, como hoy", dijo.

"Si ganas en el último segundo puede pasar que hubiera sido un empate. Si empatas el Clásico y ganas hoy, no cambiaba nada. Si tenemos que ganar un partido entre los dos, mejor ganar contra el Barcelona que contra el Rayo. El equipo ha dado la cara y para mí es suficiente", añadió, explicando que el estreno de Arda Güler está cerca aunque tienen que "ir tranquilos".