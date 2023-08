Fútbol.- Beatriz Álvarez: "Hay muchísimos clubes que están hartos y en una situación de mucho cansancio"

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, reconoce que actualmente "muchísimos" de sus clubes "están hartos y en una situación de mucho cansancio" por todas las trabas que cree que se están encontrando en el proceso de profesionalización y que por ello pueden "proponer cualquier medida" antes del inicio de una nueva temporada para la que no ve "vital" tener un 'title sponsor' después de la polémica ruptura con 'Finetwork', aunque ya hay "empresas interesadas" en hacerlo.

"Los clubes tienen realidades diferentes e inquietudes distintas, pero hay muchísimos de la Liga F que están ahora mismo hartos de esta situación. Hay algunos que nos lo han manifestado, también incluso delante del ministro de Cultura y Deporte, y que se plantean no tener un equipo profesional femenino quizá por promocionar la base", señaló Álvarez en una entrevista a Europa Press.

La dirigente insiste en que "lo peor" es que se está "ahogando" a los clubes "para que lo que genere se vaya a un tercero", en referencia a la RFEF. "Los clubes están realmente hartos de vivir esta situación de conflictividad y de coacción, y están realmente preocupados. Y los clubes independientes, lógicamente, es que están asfixiados y tienen la preocupación de no tener para pagar mañana", indicó.

La exfutbolista recalcó que ahora la Liga F tiene "muchos más recursos, mucha más fuerza y una estructura para caminar y construir" y que "lo único" que demandan es que les dejen "trabajar y construir". "Es evidente que podríamos estar creciendo a un nivel probablemente a una velocidad mucho más rápida, pero también digo que no hemos dejado de crecer y que estoy segura que no vamos a dejar de hacerlo", puntualizó.

Beatriz Álvarez avisa de que los clubes podrían tomar "medidas" de cara al inicio de la temporada "porque realmente puede llegar un momento que sea insostenible". "Estamos peleando por justicia, de verdad, por algo en lo que llevamos creyendo muchos años mucha gente y gente que lleva dos días en esto del fútbol femenino no lo va a poder entender nunca", advirtió.

"No sé realmente lo que va a ocurrir al inicio de liga, lo que sí sé es que los clubes están en una situación de mucho cansancio y muchos creen que es insostenible. Y lo peor de todo es que esperan la siguiente zancadilla ante esta situación o bien la inacción del Gobierno en algunos momentos, y pueden llegar a la situación, por supuesto, de proponer cualquier medida", recalcó la mandataria.

El sindicato FUTPRO, el mayoritario en el fútbol femenino, ya avisó de que no apoyaría ninguna medida de los clubes, pero Álvarez replicó que no están "proponiendo una huelga de futbolistas" y además le consta que "hay muchas futbolistas que tampoco están muy contentas o no se sienten muy representadas con alguno de los sindicatos por el rumbo que están tomando y los amigos que van haciendo".

Así, serán los clubes lo que decidan "si quieren parar o tomar cualquier otro tipo de medida", aunque no oculta de que "todo el producto de la Liga afecta no sólo a los clubes, también a las futbolistas", a las que considera "las mayores damnificadas de cualquier situación" que pueda ocurrir como que el proyecto "no evolucionara lo suficiente o realmente se lo cargaran".

"Hay sindicatos que están muy preocupados por esta situación y que ven que está en peligro el trabajo de sus jugadoras. Si hay alguno que no lo ve, pues quizá el problema igual lo tienen dentro", sentenció la presidenta de la Liga F.

"HAY EMPRESAS INTERESADAS" EN DAR EL NOMBRE A LA LIGA F

Beatriz Álvarez también se refirió "al daño tremendo a la imagen" que les ha supuesto el anuncio de 'Finetwork', "un socio que era más que un patrocinador" que daba nombre a la Liga F, no pagar nada por este patrocinio al considerar que no estaba firmado.

La dirigente asturiana reiteró su sorpresa por esta decisión porque habían participado "en muchas mesas conjuntamente" y sobre todo porque "pone en duda la seriedad" que transmite el campeonato. "Aquí hay un contrato firmado para las tres próximas temporadas y ha habido una relación contractual desde el inicio porque si no, una parte nunca hubiera atendido a toda la temporada", detalló.

Pese a toda la polémica, desde la patronal tienen "la tranquilidad absoluta" de que el acuerdo estaba "totalmente cerrado y firmado" y que desde su parte han "cumplido" con sus "obligaciones escrupulosamente". "'Finetwork' también las habían cumplido, excepto con el pago y si ahora han cambiado de rumbo, el problema lo tienen ellos", remarcó.

La presidenta de la Liga F dejó claro que tomarán "todas las acciones legales" que estén en su mano para "poder defender los intereses de los clubes", pero también aseveró que cuentan con "la seguridad en la parte económica" gracias al acuerdo con LaLiga para ser su agencia comercial de 42 millones de euros durante cinco años.

Álvarez descartó rotundamente que el operador de telecomunicaciones de fibra y móvil vaya a dar nombre a una Liga F y admitió que tienen "varios tanteos" para un nuevo patrocinador. "Hay empresas que están interesadas. Es gratificante saber que hay otras que nada más que se publicó lo de 'Finetwork' ya estaban detrás interesándose por entrar. Vamos a ver en estos meses si se llega a algún tipo de acuerdo y poder arrancar la competición con un 'title sponsor'", deseó.

De todos modos, aclaró que este nuevo nombre de la competición "no es vital". "Es importante porque al final también te permite desde el inicio trabajar de la mano en muchas cosas porque no sólo buscamos un nombre de la competición sino que buscamos una empresa que se involucre y podamos construir juntos este proyecto. Si pudiera ser desde el inicio, fenomenal, pero podemos arrancar perfectamente como Liga F y ya veremos si alguna empresa se suma. Lo que está claro es que esto ya interesa y que vamos por buen camino", expresó.

"EL ACUERDO CON 'DAZN' ERA UN PASO IMPRESCINDIBLE"

Más feliz está con el acuerdo con 'DAZN' para la retransmisión de los partidos. "Hemos conseguido no sólo tener ingresos en lo audiovisual (35 millones en los próximos cinco años, sino visibilizar el fútbol femenino, que eso es algo muy potente", celebró.

Para la dirigente, "poder retransmitir todos los partidos de la Primera División, no sólo aquí en España, sino a nivel internacional", les da la posibilidad de "llegar a mucha más gente y a otros países". "El poder ser referente es uno de nuestros objetivos, el objetivo final sería que la Liga F fuera el referente mundial del fútbol femenino", manifestó.

"Este (el acuerdo con 'DAZN') era un paso importante, diría imprescindible, también para la propia generación de recursos de los propios clubes. Creo que este es el camino y estamos muy contentos de ir de la mano de 'DAZN' y muy satisfechos con todo el trabajo que están haciendo", concluyó Álvarez.