Fútbol.- Baraja: "No vamos a la guerra, vamos a jugar al fútbol en un gran campo y contra un gran equipo"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dejó claro este viernes que no van "a la guerra" sino a jugar "al fútbol" contra un "gran equipo" como el Real Madrid y en un "gran campo" como el Santiago Bernabéu, donde les podría esperar un recibimiento un tanto hostil tras lo sucedido el pasado mes de mayo con Vinícius Jr en Mestalla, y no olvidó que ha habido "una gran rivalidad desde siempre" con el conjunto madridista.

"Creo que Vinícius es un gran jugador, de clase mundial y ya está. Nuestro planteamiento es ir a jugar un partido de fútbol, no vamos a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada, vamos a jugar un partido de fútbol en un gran campo, contra un gran equipo y a partir de ahí tenemos un rival enfrente que tenemos que tratar de hacer las cosas bien", destacó Baraja en la previa del encuentro ante el Real Madrid de este sábado.

El técnico tiene claro que parece que hay "fuego alrededor del partido", pero cree que ya vivieron esa situación el año pasado y que les tiene que "servir para aprender". "Creo que somos el único club que ha sido sancionado por una situación como la que vivimos la temporada pasada, creo que se nos tildó de cosas que no somos, tuvimos que estar defendiéndonos de situaciones que se dieron durante ese partido y el post partido que fueron desagradables", admitió tras el cierre parcial de Mestalla por insultos racistas al brasileño.

El entrenador 'che' reiteró que Vinícius Jr es "un magnífico jugador", "desequilibrante" y que tiene "grandes cualidades". "El Real Madrid tiene grandes jugadores y nosotros tenemos que tratar de hacer un buen partido. No voy a puntualizar en más historias de estas ni voy a darle más importancia de la que tiene", expresó.

Baraja tiene claro que su "forma de pensar" es que tienen un "partido importante" y "muy motivante", en un campo en el que "a todo el mundo le gusta hacer las cosas bien". "Hay una gran rivalidad desde siempre, o por lo menos yo siempre la he sentido desde que era jugador, y mañana espero simplemente que se pueda disfrutar del partido con total normalidad", demandó.

El conjunto valenciano lleva 15 años sin ganar en el Bernabéu y el vallisoletano considera que "nunca se sabe dónde están los puntos" y que plantearán el partido como "un gran reto" y "un desafío contra un gran rival". "Estamos en un buen momento y pensamos en hacer un partido grande y hacer las cosas bien y que eso nos lleve a tener opciones de ganar", comentó.

"No soy mucho de contar 'batallitas' e historias de cuando era jugador, pero creo que cuando en tu carrera deportiva, si no has tenido la suerte de ganar el Bernabéu, seguramente que estarás más cerca lograrlo en algún momento y ojalá pueda ser este sábado", señaló Baraja, que formaba parte de ese Valencia que ganó el feudo madridista.

Para el entrenador del Valencia, el Real Madrid "siempre" en el Bernabéu es un equipo "temible" ya que con "la calidad que tienen" en cualquier acción te pueden "dar la vuelta a un partido", pero recordó que su equipo "siempre da la cara".

Sobre su sistema de juego, confesó que lo tiene "más o menos definido" y que va a seguir "la misma línea" que en encuentros anteriores, pidiendo ser "ambiciosos" y "valientes", además de ser "agresivos".

"Siempre he reconocido que cualquier entrenador en su proceso de mejora o en su crecimiento necesita vivir experiencias. He tenido varias experiencias previas antes de llegar al Valencia, algunas positivas y otras no tanto, pero sí que ha sido un bagaje que a mí me daba la tranquilidad de asumir este reto", relató preguntado por su buen trabajo hasta el momento en el banquillo valencianista.

En este sentido, para el vallisoletano, que confirmó que Cenk Özkacar y Jesús Vázquez "están recuperados de sus respectivas lesiones", "lo más importante es tener el respaldo" de sus jugadores y que estos crean en lo que "hacen".