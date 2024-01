Fútbol.- Arthur Vermeeren, nuevo jugador del Atlético: "Es el mejor equipo para dar pasos hacia delante"

"Los aficionados rojiblancos son la leche, están 'locos'"

El futbolista belga Arthur Vermeeren, flamante fichaje del Atlético de Madrid, indicó este lunes que el club colchonero "es el mejor equipo para mejorar" en el terreno físico y dar "pasos hacia delante", al mismo tiempo que confesó que la figura de Diego Simeone fue "importante" en su decisión, así como a sensación "positiva" y de "familia" desde "el primer momento" que llegó a un club con unos aficionados que son "la leche".

"Ha sido importante que el club sea una familia, que todo el mundo trabaje junto, es lo que sentí cuando llegué. Para mí es el mejor club siendo una familia y la sensación que yo tuve ha sido positiva desde el primer momento. Todo el mundo fue muy amable, lo más importante es que tuve una sensación de familia", señaló el centrocampista durante su presentación en el Estadio Cívitas Metropolitano.

El Atlético de Madrid anunció este viernes el fichaje del Arthur Vermeeren, de 18 años y procedente del Amberes, con un contrato para seis temporadas. Un futbolista con experiencia en la presente edición de la Liga de Campeones que podrá ocupar la demarcación de '5' en el equipo de Simeone. Aunque su rol en el equipo no es algo que le preocupe.

"No es importante jugar en una posición específica, lo es lo que me pide el entrenador, voy a jugar donde me necesiten. Me da igual que sean diferentes, una de mis cualidades es esa", valoró el jugador, que confesó que su ídolo siempre fue Andrés Iniesta.

El belga ya se ha entrenado a las órdenes del técnico argentino, una figura "importante" en su decisión de fichar por el Atlético. "Como jugador quieres a un entrenador que te pueda ayudar, y yo sé que es un buen entrenador. Él también fue centrocampista, eso también es importante. Puedo aprender de él", comentó.

"Lo que más me ha impresionado fue el estadio. Cuando vine al partido y entré al estadio fue maravilloso. He visto a los hinchas, me impactó. El ambiente es fantástico", agregó sobre su experiencia este última semana como un aficionado más en las gradas del Metropolitano, mientras se cerraban los últimos flecos de su contrato; y cuando pudo comprobar que los aficionados rojiblancos "son la leche" y están "locos, en el buen sentido de la palabra".

El joven centrocampista belga espera que "jugar pronto" para "ayudar al equipo y tener muchas experiencias buenas". El Atlético no solo es un equipo que trabaja, también es un equipo que juega bien al fútbol. Como alguien nuevo, es importante trabajar mucho para poder ser mejor físicamente, que es uno de mis puntos débiles y algo que tengo que mejorar. Este es el mejor equipo donde yo puedo dar pasos hacia adelante", aseguró Vermeeren, quien cree que da este paso "en el mejor momento".

"Antes de hablar con Witsel ya había tomado la decisión, pero es muy positivo que él esté aquí para conocer mejor al equipo, para explicarme cosas, eso me ayuda mucho. Es importante para mí tener a alguien aquí que me pueda ayudar y Axel en ese sentido es el mejor", expresó sobre la presencia del también centrocampista belga en la plantilla.

CEREZO: "VERMEEREN NOS PERMITE CONSOLIDAR EL FUTURO"

Durante la presentación del futbolista belga, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, destacó que Vermeeren es un joven jugador "con un enorme futuro que ilusiona" a los aficionados rojiblancos. "Era pretendido por numerosos clubes por su increíble calidad y talento. Con su llegada continuamos nuestra apuesta por incorporar jugadores jóvenes y de calidad que nos permitan consolidar en el futuro el gran nivel de nuestro equipo", agregó.

"Es uno de los mediocentros más talentosos y con mayor proyección a nivel mundial, ya sabe lo que es jugar partidos de máxima exigencia como los que ha disputado en la presente edición de la Liga de Campeones. A sus 18 años ha llegado a portar el brazalete de capitán y ha disputado 66 partidos oficiales con el Amberes marcando tres goles y asistiendo en ocho ocasiones", comentó sobre el rendimiento de Vermeeren.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, el dirigente recordó al belga la "exigencia máxima" que deberá afrontar como atlético, aunque insistió en que confían "muchísimo en su "talento, calidad y forma de ser". "Tienes un prometedor futuro y estoy convencido que con la ayuda de nuestro cuerpo técnico y tus compañeros, nos harás disfrutar de grandes momentos y contribuirás al crecimiento de nuestro club", concluyó Cerezo.